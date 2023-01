Denunció odisea en Identificaciones por una cédula con nombre en guaraní para su hijo

Según la denuncia expuesta en redes sociales por un hombre identificado como Néstor Amarilla, el nombre de su hijo León Genaro Sãveʼỹ no podía ser confeccionado para su primera cédula de identidad porque lleva tilde nasal. El padre del niño de 1 año y 10 meses aclara que el reclamo no es en contra de los funcionarios de Identificaciones, sino contra el Gobierno, que no actualiza los sistemas en un país bilingüe donde existen políticas lingüísticas.

“Fuimos a hacerle la cédula de identidad a mi hijo; uno de sus nombres es Sãve’ỹ, en guaraní. En Identificaciones no hay una tipografía con elementos del alfabeto guaraní. Pensé que vivíamos en Paraguay. En un mes veremos cómo sigue. Continuará”, señala el tuit de Néstor Amarilla.

Agrega que los funcionarios de Identificaciones hicieron todo lo posible y que la oficial que les atendió incluso les invitó a realizar un reclamo ante la institución en caso de que el nombre esté mal escrito.

La cédula será entregada este lunes

Por su parte, el asesor jurídico de Identificaciones, Julián Giménez, en comunicación ABC Color, manifestó que la solicitud de la cédula de identidad para el niño León Genaro Sãveʼỹ fue realizada el viernes y que está lista para ser retirada este lunes.

El significado de Sãveʼỹ

En uno de sus tuits, el padre del menor explicó que el significado de Sãveʼỹ, nombre que le puso a su hijo y que consta en el acta de nacimiento, significa “sin cadenas” o “libre”.

Otros casos

La denuncia realizada a través de las redes sociales por parte de Néstor tuvo mucha repercusión, así como comentarios de personas que pasaron por la misma situación.

Este es el caso del perfil de Joe Barcovich, quien comenta que su sobrina de nombre Ko’ẽtĩ tuvo un problema similar.

“Te entiendo. Mi sobrina se llama Ko’ẽtĩ y tuvo que hacerse el DNI en España. Solo tuvo que demostrar que era una palabra verdadera en guaraní (vía embajada) y ya”, manifestó.