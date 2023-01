Vecinos del barrio San Isidro piden semáforo en cruce peligroso

La zona fue intervenida recientemente por la comuna sanlorenzana con la eliminación de baches y desde entonces se volvió muy peligroso porque los conductores circulan a alta velocidad, principalmente los choferes de ómnibus. Pasan sin respetar las señales de tránsito e incluso violando los derechos de los peatones. Las quejas son interminables y los vecinos del barrio San Isidro piden a las autoridades la inmediata colocación de semáforos en el sector.

Toda esta inquietud se generó, luego de una unidad transporte público de pasajeros de la Línea 1 que cubre un itinerario interno atropellara una mujer de 62 años de edad el jueves 12 de enero en el trayecto de Campo Jordán y San Isidro del barrio San Isidro. La víctima fatal fue identificada como Mirian Noemí García Vda. de Villanueva, quien era pobladora de la zona y estaba transitando en la franja peatonal. Su muerte se produjo casi al instante, según testigos.

Mencionaron que antes no tenían ningún inconveniente más que los baches, pero desde que fueron reparados los conductores circulan con exceso de velocidad poniendo en riesgo la vida de las personas.

“Estamos conformes con el trabajo que realizó la comuna, pero sería bueno que también incluyan la instalación de semáforos en este cruce porque con las señales de pare no es suficiente. Aunque a estos choferes no les para ni siquiera un semáforo; ellos se creen los dueños de las calles de San Lorenzo. Incluso, cuando te estás bajando del colectivo, uno no termina de bajarse y ellos ya aceleran”, se quejó Teresa Benítez, vecina de la fallecida.

Los dueños de locales comerciales instalados en la zona afectada se sumaron al pedido de los vecinos para que ya no ocurran accidentes que deriven en pérdidas de vidas humanas, como el lamentable caso de la lugareña. Mencionaron también que es necesario que se realicen controles y se apliquen multas a las empresas de los colectivos internos que no respetan las reglas de tránsito y circulen con exceso de velocidad en barrios residenciales.

El intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón (ANR), mencionó que la institución a su cargo tuvo en cuenta las señalizaciones que se deben colocar en la zona donde ocurrió el percance automovilístico. No obstante, dijo que analizarían la posibilidad de incluir nuevas herramientas para intentar controlar posibles accidentes. “Tengo entendido que el chofer no le vio a la señora, nosotros previmos todo. Incluso hay señalización de pare, pero no descartamos la posibilidad de analizar la implementación de otras herramientas”, mencionó el jefe comunal.