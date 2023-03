Así pasa sus noches la mamá de Belén Whittingslow: encadenada exigiendo justicia por su hija

Ya pasaron 10 días y noches que Mónica Castañe, mamá de la joven Belén Whittingslow, refugiada desde hace tres años en Uruguay, está encadenada frente al Palacio de Justicia exigiendo que se resuelva la acción de inconstitucionalidad contra la orden de captura que pesa contra su hija luego de haber denunciado a su profesor Cristian Kriskovich por un caso de acoso sexual.

“Es una situación que nunca pensé que iba a estar pasando, pero el corazón de madre es capaz de hacer y aguantar cualquier cualquier cosa, entonces ya ni me cuestiono”, expresó la mujer.

Detalló que a la noche le cuesta dormir, pero no solo ahora, sino hace cuatro años tras el caso de su hija. “Es difícil. Yo hace cuatro años que no pego los ojos porque sabiendo que hay una orden de captura que es ilegal y violatoria de todos los principios jurídicos, ¿cómo te parece que puedo dormir?”, dijo Castañe.

Resalta buena atención de los guardias

Por otro lado, manifestó que los guardias la tratan bien y son gentiles con ella. Relató que en el transcurso de la tarde los guardias le buscan y le dan refugio ante la inseguridad. “Me dicen ‘señora, vení acá adentro, no queremos que esté afuera por seguridad’. Me siento protegida. Cualquier cosa que yo necesite me facilitan y están atentos”, detalló. La mujer ingresa a la zona de Atención Permanente, en el Palacio de Justicia.

La madre de la joven se encuentra encadenada porque pide que la jueza Lizzi Teresita Sánchez sea suspendida o se inhiba de la causa. “Esa orden tendría que haber sido anulada hace cuatro años cuando la auditoría de la Corte describió y corroboró que la orden de captura de mi hija es nula. Nunca tendría que haber existido”, expresó.

“Yo quiero que los Ministros de la Corte me den una respuesta a la orden de inconstitucionalidad que pesa sobre mi hija por la orden de captura antes del 10 de marzo”, dijo Castañe.

El 10 de marzo se va el doctor Antonio Fretes y es uno de los que componen la Sala Constitucional. “Imagínense si cuando tardó cuatro años en formarse la sala constitucional, ¿cuántos años más va a demorar en constituirse otra sala, si es que queda acéfala por la ida de Fretes. Esto es gravísimo?”, lamentó la mujer.

“Mi reclamo es justicia que anule una orden de captura ilegal emitida por Lizzi Teresita Sánchez. Y esa orden de captura ilegal fue un trueque de favores”, sostuvo.