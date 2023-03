Laurys Diva acompañó a la niña Mia al IPS y le dio ánimo y fuerza para seguir

Laura Rodríguez, más conocida como Laurys Diva, la influencer con 9 millones de seguidores contó lo que sucedió a partir de conocer el caso de la pequeña Mia, en Ensiestados.

La pequeña Mia de 12 años sufre cifoescoliosis, deformidad de la columna vertebral, resultado de la combinación de cifosis (curvatura antero-posterior, generalmente de la región dorsal) y de escoliosis (desviación lateral).

Lea más: ¿Por qué el Ministerio de la Niñez reportó a Laurys y no a la Primera Dama?

Ayer conocíamos la noticia de que Mia va a poder ser intervenida en el Instituto de Previsión Social, mediante las gestiones del Ministerio de Salud.

“Hola mis amores, ¿cómo están?”, dijo la mediática influencer y contó la experiencia. “Gracias a mi batallón pynandi que ellos están siempre en la lucha, gracias a los medios es que nos unimos todos y se logró lo de Mía, creo que todos los paraguayos estamos felices y agradecidos”.

Laurys Diva conversó con los directores de hospitales

“El Director del Acosta Ñu nos comentó que no hay presupuesto para mandarle a los médicos al extranjero y se puedan capacitar”, señaló sin tapujos.

“Antes sí había -presupuesto- y ahora no, eso lo que tiene que cambiar, tenemos que invertir en los doctores para que se vayan a capacitarse, para que haya verdaderos profesionales y que la gente pueda operarse”, opinó la famosa Laurys Diva.

Al recordar el caso de Mia, indicó, “todo sucedió cuando un canal mostró su caso y solicitaban una madrina o padrino en las redes, y ese mismo día me mencionaron muchísimas personas”.

“Yo entré a mirar el video y me tocó muchísimo porque es una criatura que tiene apenas 12 años, y esta luchando para poder tener una mejor calidad de vida. Yo dije, ‘Laurys tenés que hacer algo’, y decidí hacer todo lo que esté a mi alcance”.

Laurys Diva relató cómo será el proceso médico

La joven también comentó, “yo tengo mucho alcance en las redes; el paraguayo es muy solidario, así empezó todo en esta maravillosa campaña”.

“Nosotros acudimos al Hospital de Acosta Ñú y el Director nos explicó el caso de Mia y que solo le podían tratar en el IPS donde pueden operarle”.

En el post operatorio, siempre según Laurys, la niña no podrá moverse. “Tiene que ser todo en un mismo lugar, por eso al día siguiente fuimos al IPS a consultar. Es un derecho que Mia tiene como todos los paraguayos”, resaltó.

Laurys Diva impulsada por su ya característico modo de conectarse con la gente en jopará dio los matices necesarios para que la situación se volviera más que emotiva.

Hay que ser más empáticos

“Yo pensaba que cuando tenga la posibilidad le voy a ayudar a la gente, ha opareí upepe. Y después surgió lo de las redes sociales, era siempre she la Laurys, mucha gente me empezó a seguir, pero ser influencer no es solamente vender, ‘compren esto’ y yo me voy a llenar los bolsillos”.

Y continuó, “tengo que influenciar en positivo y ser más empática con la gente. Si todos fuéramos más empáticos el Paraguay va a ser mucho mejor”, lanzó.

Así vimos a Laurys Diva acompañando a una señora sin medios económicos a comprar en un supermercado, o regalando canastas en Navidad.

“Yo trato de compartir lo que tengo, porque me gusta. Nadie puede decirme qué hacer con lo que gano o consigo, amohenda pa”.

Famosa, ¿pero habrá alguien que la critique?

No soy monedita de oro para caerle bien a todos, he’i voingo. No vamos a pretender caerle bien a todas las personas, cada uno tiene sus propios pensamientos”, dijo entre risas.

De su vida privada comentó que tiene novio, que es también muy solidario, y que le falta un año para terminar la carrera de Derecho.

Entre sus proyectos está una fundación. “Dijimos que en algún momento tendremos una fundación y se llamará El Batallón Pynandy, es un proyecto que tengo en mi cabeza, y sé que en algún futuro voy a concretar”.

“Todos los niños tienen el mismo derecho, no lo digo yo, lo dice la Constitución, y sería un sueño muy hermoso tener esa fundación, no solo para los niños sino para varias personas que necesitan”, declaró.

Una lección para todos

“Yo creo que todo esto que pasó con Mia puede ser una lección para todos, los políticos y los ciudadanos, porque los políticos tienen la responsabilidad de cuidar a todos los ciudadanos. Por eso están en el poder para luchar por el derecho del pueblo”.

Recordó el rostro de Mía, “yo le daba fuerza, ánimo, y ayer cuando el Director de IPS dio la noticia, la cara de Mía re emocionada y con su mamá se abrazaron y estaban llorando. Aimete she razé”.

Mia tiene un lugar en IPS, pero fecha no. “Tiene que hacerse estudios, para ver si su corazón, sus pulmones están bien, si no está anémica, el doctor tiene que evaluar”, adelantó.

Se irán de shopping

“Mia es una niña muy inteligente, yo le invité para irnos al shopping para tener una distracción, porque ella ya se iba a ir a Valenzuela, porque ella ytavyta o’hose, según dijo su hermana”, y Laurys diva, ni corta ni perezoza, ya está dispuesta a cumplir el sueño.