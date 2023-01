¿Por qué el Minna reportó a Laurys Diva y no a la primera dama?

La información de que Laurys Diva fue reportada por el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) al Ministerio de la Defensa Pública, por alzar un vídeo a sus redes mientras compraba regalos a una familia de escasos recursos, ganó mayor notoriedad que el comunicado publicado por el MINNA recordando la responsabilidad de “todos” de velar y respetar la privacidad, intimidad e identidad de niñas, niños y adolescentes.

Pero, ¿existe diferencia sobre lo publicado por la influencer y las imágenes donde se puede ver a la primera dama, Silvana Abdo, u otras autoridades como la titular del MINNA, Teresa Martínez, con niños que también viven en un contexto de vulnerabilidad?

El viceministro de Protección Integral del MINNA, Eduardo Escobar, explicó cómo procedieron en el caso de Laura Rodríguez, más conocida como Laurys Diva. Según la autoridad pública, recibieron una comunicación a través del servicio de Fonoayuda 147, donde se mencionaba que la influencer exponía a una familia de escasos recursos mientras les compraba regalos.

“El MINNA lo único que realizó fue la derivación para que los órganos jurisdiccionales competentes en niñez y adolescencia tomen conocimiento y estudien la situación”, refirió Escobar. Esto mediante un reporte derivado al Ministerio de la Defensa Pública para que “tomen conocimiento y estudien la situación”. “No es una conducta penal”, enfatizó el viceministro en un largo hilo de Twitter.

¿Laurys “sí” y funcionarios públicos “no”?

Esta semana se realizó la inauguración de un nuevo Centro de Atención del Programa Abrazo, en el barrio Maka´i de Luque, que atiende a niños en situación de vulnerabilidad.

La primera dama, Silvana Abdo, la ministra del MINNA, Teresa Martínez, y otras autoridades participaron de la actividad y se tomaron una fotografía con los niños en situación de vulnerabilidad que son parte del programa social. La imagen fue publicada, exhibiendo el rostro de los niños, en distintas redes del Gobierno, como las del mismo MINNA y de Silvana Abdo.

Sobre el punto, el viceministro refirió que hay que entender cuál es el fin de la publicación porque, en el marco de la inauguración, “es un bien que se está haciendo a nivel estatal con autorización de los padres en el marco de un programa social”.

Escobar justificó que no es lo mismo publicar niños, que son beneficiarios de un programa como “Abrazo” o “Kunu´u” que aquellos que están en un contexto de pobreza. Comentó que se valora la ayuda a los niños, siempre y cuando no se lucre con sus imágenes o no ayuden a sumar “likes”.

Una “línea muy borrosa” que pasa por los fines de la publicación

Comentó que existe una línea muy borrosa de lo que uno puede publicar o no y sigue siendo motivo de debate en el ámbito del derecho.

“Es muy complejo, porque varios derechos pueden ser vulnerados”, remarcó Escobar en entrevista a ABC COLOR. El funcionario del MINNA expresó que ante tal subjetividad están los juzgados que deben analizar “los fines de la publicación”.

Sobre el caso de Laurys Diva, Escobar reiteró en Twitter: “lo único que se señala, para este y otros casos, es el haber mostrado el rostro de los niños y exponer a una familia que se encuentra en situación de vulnerabilidad (situación de pobreza)”.