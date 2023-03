A cinco años del fallido metrobús: ningún responsable imputado y los frentistas endeudados

Nelson Cabrera es uno de los tantos afectados por la obra del fallido metrobús y, como frentista, quedó endeudado a consecuencia de los perjuicios que le ocasionó comercialmente la obra, que arrancó en noviembre de 2016 y que debía estar terminada para 2018, algo que no sucedió.

Cabrera contó que durante los años 2017 y 2018 tuvieron que permanecer inactivos a consecuencia de las obras y que, hasta hoy, toda el área de su comercio está llena de salones desalquilados y esa es la constante en toda la zona de obras.

El frentista afectado dijo que es una lucha que continúa, porque después de la fallida obra vino la pandemia, con un año y medio más sin ventas.

Cabrera contó que, como muchos otros, tenía compromisos asumidos desde antes de la obra y ya no pudo pagar a tres entidades que hasta ahora le siguen reclamando. Contó que, si bien recibieron una ayuda del Gobierno, apenas 15 millones, esta no alcanza para pagar todo el daño ocasionado y las deudas.

Estafa del metrobús: carpeta duerme en la Fiscalía de Sandra Quiñónez

Cabrera también lamentó que, a cinco años desde la cancelación de la obra, ven que ninguno de los responsables fue castigado por el daño que causaron a tantos paraguayos, desde San Lorenzo hasta Calle Última.

“Imaginate que hubo una denuncia ya en mayo de 2018 y hasta ahora no hay un solo imputado, no se llamó a declarar a nadie; el exministro ni figura en la carátula de la denuncia, sino que pusieron al secretario. Hace cinco años y no hay ninguna acción al respecto”, aseguró.

El 28 de mayo del corriente se cumplirán cinco años desde que se presentó la primera denuncia penal, por lo que la causa puede prescribir si es que la Fiscalía no concreta una intervención.

La denuncia del caso metrobús fue presentada por el Ing. Herman Pankow, a la que se sumaron dos denuncias más, la primera presentada por el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, quien también arrimó otra demanda penal en enero de 2019. Se denunció al exministro Jiménez Gaona, la exviceministra de finanzas Marta Benítez y el exrepresentante del BID en Paraguay Eduardo Almeida, por supuesta lesión de confianza.