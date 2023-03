Arnaldo Giuzzio responde a Santiago Peña: “No sabe ni un pito de seguridad”

Arnaldo Giuzzio salió al paso de las declaraciones de Santiago Peña, quien lo acusó de ser “uno de los grandes responsables del debilitamiento del control territorial que permitió que Paraguay se haya convertido en los últimos años en uno de los países de mayor tráfico de droga que fue incautada en Europa”.

“No sabe ni un pito de seguridad; sabe de seguridad como yo de economía o repite lo que los loros cartistas le dicen. Tiene que irse a las estadísticas”, se defendió el exministro del Interior y extitular de la Senad.

Agregó que en el gobierno de Mario Abdo Benítez se duplicaron todas las incautaciones de drogas desde la época del presidente Nicanor Duarte Frutos, pasando por Fernando Lugo e incluso por Horacio Cartes.

La producción de droga en la región se multiplicó, el mercado mundial aumentó, insistió y agregó que el puerto paraguayo “jamás puede ser el más importante en salida de droga, ya que a nivel internacional nuestro puesto está en la (posición) 10 ó 12 de salida de drogas”.

Grupo Lince

Arnaldo Giuzzio también se refirió a lo mencionado por Peña con respecto al Grupo Lince y la seguridad.

En su cuenta de Twitter escribió: “En materia de seguridad, este Gobierno solo para atacar al anterior debilitó el Grupo Lince. Mi determinación es jerarquizar y fortalecer a la Policía en general y los Lince en particular”.

El exministro manifestó su desacuerdo y refirió que el Grupo Lince es un aspecto de la seguridad ciudadana, recordando que fue creado durante el gobierno de Horacio Cartes con el objetivo de luchar contra los motoasaltantes.

“Si le vas a dar al Grupo Lince para cuidar rutas, bancos, obviamente que se va a debilitar, esa no es su función. No sé quién le está asesorando, seguramente los asesores de Cartes. No entiende este muchacho (Santiago Peña)”, señaló Giuzzio.

Avance del sicariato en zonas más vulnerables

Giuzzio propone dar pasos importante con respecto al sicariato, como se hizo en el pasado, “atacando a las cabezas del crimen organizado”.

Recordó a Jarvis Chimenes Pavao, Cabeza Branca, Minotauro y Jorge Rafaat, cabezas del crimen organizado, algunos encarcelados y otros dados de baja en operativos de seguridad. “Esa es la lógica de cómo se atacó al crimen organizado”, remarcó.

Comentó que son “las segundas líneas” las que quieren asumir el control y el poder del crimen organizado utilizando la violencia, huyendo de las fronteras e instalándose en las zonas más vulnerables con respecto a seguridad.

“No me puede responsabilizar porque levantamos una oficina de 10 agentes especiales con un perro que se encargaba de controlar mil contenedores por día. Ese era el contingente de importación y exportación que tiene nuestro sistema fluvial”, manifestó.

Agregó que de esa manera no se puede realizar el control de manera efectiva, por lo que se apostó a la tecnología y a partir de ahí comenzaron a caer las drogas en grandes cantidades, unos 12 mil kilos en total, a partir del cambio de método.