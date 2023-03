Fiscalía “cajonea” investigación sobre presunta corrupción detectada por la CGR en la UNICAN

El caso guarda relación con la construcción de aula y cantina en la sede central de dicha universidad en Salto del Guairá, a través del llamado a licitación pública L.C.O. N° 04/2019 – ID N° 367 581 de fecha 14 de septiembre de 2019, donde se constató que se violaron varias normativas al no ser aplicada la multa pertinente por el retraso de la culminación de la obra (87 días), que conllevó una pérdida millonaria para la institución, que según la Contraloría, asciende a G. 234.931.063 sobre un monto total de G. 540.071.410, estipulado en el contrato que incluyó una adenda.

La fiscala Corvalán fue consultada en varias oportunidades sobre los actos investigativos referentes a los graves indicios de corrupción constatados e informados por la Contraloría General de la República (CGR), pero la misma se llamó a silencio y no explicó el motivo del porqué no investiga los hechos. Se cree que hay una fuerte presión política promovida por las autoridades de la Unican para que no se indague la irregularidad, y sobre todo no se castigue al o los responsables.

Vale recordar que el propio rector de la casa de estudios Mariano Adolfo Pacher está denunciado por una abogada por supuesto enriquecimiento ilícito, caso que tampoco se está investigando. Los datos refieren que en diversos casos donde aparecen involucrados parientes o cercanos del rector normalmente termina en el oparei, situación que se estaría dando presuntamente mediante su habilidad de utilizar su influencia y sus contactos como alta autoridad universitaria.