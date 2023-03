Relación de ganadería y carbono genera debate

El tuitero Maximiliano Manzoni @maxtropiero indicó que se tomó el trabajo de contactar con los autores del estudio de la NASA sobre medición de carbono que fue publicado por varios sitios y dijo que la respuesta recibida de los investigadores fue que no es posible concluir de dicho estudio que la ganadería (...) capture gases de efecto invernadero, porque no incluyeron metano.

“Espero que tanto estos medios cómo Norman Breuer y otros perfiles se retracten de los análisis erróneos que produjeron”, reclamó Manzoni en su tuiteo”, que lograba hasta este jueves unas 70.200 reproducciones, con 164 retuiteos y unos 445 me gusta.

La noticia que fue replicada por Manzoni señala que el Paraguay es un sumidero de carbono, por eso, según la Unión de Gremios de la Producción (UPG), la política país implementada es correcta, porque prioriza la adaptación. Así señala su titular, el Ing. Agr. Héctor Cristaldo en la nota. “Paraguay es una nación con muy baja emisión y con balance de carbono favorable”, expresó el mismo.

Una de las respuestas a Manzoni en el hilo del debate, hecha desde el nombre SMILEY @smiley_py, explica que el estudio de la NASA da el resultado del país en general, sin detallar actividades. “El Paraguay es un sumidero de CO2 y casualmente su principal actividad es agrícola-ganadera”, expresa.

Lea más: Estudio de la NASA muestra que Paraguay tiene balance positivo de carbono

Dicho análisis fue publicado en Earth System Science Data, que utilizó mediciones realizadas por la misión Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) de la NASA. El mismo se muestra que Argentina y Paraguay tienen balance positivo en carbono.

Sobre el tema, el ingeniero agrónomo Norman Breuer, experto en producción animal, con doctorado en ecología interdisciplinaria de sistemas agropecuarios en la Universidad de Florida, EE.UU., había posteado que no existe actividad humana que no emita carbono, pero solamente tres son las que secuestran esos gases para fijarlos en la tierra, la agricultura, la ganadería y la forestación. También afirmó que Paraguay es un sumidero de carbono, según el estudio de la NASA. “Es notable como este trabajo contradice los cálculos de DNCC-MADES basado en la metodología de IPCC 2006 con ajustes de 2019, publicado en la NDC más reciente”, expresa el tuiteo de Breuer, que logró 12 retuiteos y 37 me gusta.

Por su parte, Fiorella Oreggioni @fiooreggioni en respuesta a Breuer señala: “No podes quitar esas conclusiones comparando con un estudio que solo analiza CO2. Faltan varios GEI en ese estudio para que sea comparable con el inventario nacional”.