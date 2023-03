Candida auris, el hongo superresistente que pone en jaque la vida y ya se registró en Paraguay

Candida auris es un hongo patógeno emergente que representa una grave amenaza para la salud mundial, según lo definen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Es una especie de levadura que no suele ser dañina en personas saludables. Sin embargo, el riesgo es mortal para pacientes internados en terapia intensiva de hospitales y hogares de ancianos. En Estados Unidos los casos se triplicaron en los últimos tres años, según publica la prensa de ese país.

Lea más: Cándida auris: Aumentan casos de infección con un hongo superresistente

“Si. Tenemos registrada la presencia de Candida auris en Paraguay. Hay casos registrados”, confirmó hoy a ABC Cardinal el doctor Guillermo Sequera, director general de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública. “Hay una serie americana que habla de una epidemia de hongos. Yo creo que esa noticia está pegando mucho por eso”, afirmó.

La serie a la que hace referencia es The last of us, una megaproducción basada en un video juego de terror, que presenta un escenario posapocalíptico, luego de una pandemia global desencadenada por un hongo mutante.

El hongo superresistente, explicado por un infectólogo paraguayo

El Dr. Miguel Cardozo, infectólogo, dio algunas pistas para comprender la forma en que este hongo llega hasta un paciente en delicado estado.

“Hay muchas candidas, que generalmente aprovechan la inmunosupresión. Esto significa que los pacientes que están intubados, en largas estadías en terapia y los que recibieron quimioterapia por el cáncer pueden infectarse”, indicó.

“Aprovechan esos momentos críticos, como lo vimos durante la pandemia del covid, por eso son llamados ‘comensales’, están en el cuerpo y aprovechan el grado bajo de defensa del paciente”, reveló.

“Candida auris a nivel hospitalario aprovecha además para invadir los aparatos hospitalarios, son parte del ambiente. Tiene relación con la inmunidad porque aprovecha ese cuadro inmune y ahí hace mucho daño”, detalló.

Lea más: Hongo superresistente “Cándida auris” enciende las alertas en Argentina

Cándida auris, sus síntomas

Según el doctor Cardozo la mayoría de las veces los síntomas tienen que ver con complicadiones pulmonares y fiebre. El paciente no mejora, aparece otra vez la fiebre y ahí hay que sospechar.

El médico especialista indica que este patógeno afecta a pacientes internados en terapia intensiva, que llevan allí un mes, ya que un 10 a 15 % de dichos síntomas pueden deberse a hongos, según el médico.

Cándida auris, cómo buscarla

Este hongo sale en los cultivos, métodos moleculares o de cultivos donde crecen y se identifican, o a través de PCR, metología biomolecular. En los cultivos en laboratorio se indaga a través del examen de sangre o esputo, ya que puede localizarse en el pulmón.

También se puede tomar una muestra de otros líquidos del cuerpo para identificarlo.

Lea más: The Last of Us. ¿Debemos temer una devastadora pandemia de hongos?

“Candida auris puede afectar lo mismo a un niño que a un adulto mayor, todo radica en que esté con inmunosupresión o cáncer, que le baja la inmunidad porque recibe quimioterapia”, refirió.

Cómo se trata el hongo Cándida auris

El especialista dijo que el hongo puede llegar a comprometer la vida, sin tratamiento. Se trata con antimicóticos específicos, porque a veces son resistentes a los antimicóticos habituales.

Los antimicóticos espcíficos como anfotericina y equinocandinas en forma inyectable, por vía venosa, conforman el tratamiento aplicado a este hongo rebelde. Estos medicamentos son bastante caros, adelantó.

Los hongos siempre existieron pero aprovechan el estado crítico del paciente para acceder por la piel y después invaden al torrente sanguíneo o el pulmón.

Algunas cepas son superbacterias que encendieron la alarma en Estados Unidos y Argentina.

¿Se puede prevenir?

“La prevención depende de cada hospital que conoce su epidemiología, que conoce la bacteria más resistente, hay que saber buscar”, insistió el infectólogo.

En las unidades de terapia intensiva, en pacientes con cuadros graves hay que extremar cuidados. Es un hongo que produce mucho daño si no se detecta a tiempo, y los antimicóticos comunes baratos no alcanzan para eliminarlo.

Por qué este hongo superresistente preocupa a las autoridades sanitarias internacionales