Incan: médico denunciado por humillante trato niega acusación

El doctor Luis María Alarcón, médico del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), denunciado por supuestamente brindar un trato denigrante a una paciente oncológica, se defendió negando la acusación en su contra.

El médico refirió que se comunicó con el defensor del pueblo Rafael Ávila y que este le indicó que no podía brindarle los datos de la paciente que presentó el reclamó porque la misma solicitó confidencialidad.

“Eso me deja en un estado de indefensión porque no sé de qué me voy a defender. Desmiento y niego categóricamente el maltrato”, dijo el médico.

Según Ávila, no es la primera vez que reciben una denuncia en la Defensoría del Pueblo en contra del doctor Alarcón. “Es gravísimo e imperdonable”, dijo el defensor del pueblo al momento de señalar que el doctor Alarcón expresó frases como “igual se va morir” y “no me vengas con un amparo judicial porque voy a denegar”.

Solicitaron una auditoría a Salud Pública

El doctor Nelson Mitsui, director general del Incan, comunicó por su parte que se solicitó al Ministerio de Salud Pública (MSPBS) una auditoría en relación a lo sucedido.

Desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) comentaron que desconocen quién es la paciente y que nunca han recibido una queja similar en contra del doctor Alarcón.