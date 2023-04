Jubilados y pensionados se manifestaron frente al IPS de Pilar

Los jubilados y pensionados marcharon una cuadra sobre la calle Tte. Ríos en la mañana de este martes hasta llegar frente a la Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) de Pilar para reclamar la falta de insumos y medicamentos. Además se quejaron de la larga espera para acceder a la atención médica en cualquiera de las áreas.

El presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados, Tiburcio Domínguez, cuestionó a las autoridades de la previsión por el manejo poco claro de la institución.

“Nos preguntamos por qué las compañeras y compañeros deben estar a las 3 o 4 de la madrugada tratando de conseguir turnos para su atención médica, por qué esa situación, por qué la falta de medicamentos en el IPS, ya que el IPS Central tiene un gran laboratorio que en estos momentos está fuera de servicio. Tranquilamente el IPS tendría que estar produciendo medicamentos para los asegurados y jubilados, esas son las preguntas que flotan en el ambiente y que no tienen respuestas”, exclamó.

También cuestionó el cobro de contingencia sobre los préstamos otorgados por la previsional. " Adónde va esa plata que nos cobran sobre los préstamos que hacemos, el cobro de contingencia que es como un seguro de vida que nosotros pagamos”, señaló.

Tiburcio Domínguez también se preguntó por qué el ente previsional cobra el impuesto al valor agregado (IVA) por cada crédito que otorga a los usuarios, ya que según comento sería jurídicamente inconstitucional.

Comentó que todos estos reclamos enviaron a la sede central de Asunción y que aguardan una pronta respuesta. Los jubilados también solicitaron que sea instalado en el IPS de Pilar el servicio de hemodiálisis, ecografías, entre otros que son clave para mejorar la salud de los asegurados.

Niega falta de medicamentos

La directora del IPS de Pilar, doctora Noelia Espinoza, negó que los medicamentos oncológicos y cardiológicos estén en falta, aunque admitió que remedios como el paracetamol y otros medicamentos para tratamientos de cuadros respiratorios están en déficit, pero que a nivel central es el problema.

“Por suerte los medicamentos más caros, como los oncológicos y cardiológicos tenemos, pero sí tenemos déficit, como de paracetamol, que no existe a nivel central. Nosotros cada semana estamos revisando cuáles son los medicamentos que faltan y seguimos insistiendo para que nos envíen”, explicó.

Con relación a la hora de espera para las consultas médicas, la directora señaló que los asegurados no se referían al hospital de Pilar, sino a nivel Central. “Creo que ellos no se refirieron al hospital de Pilar, creo que es por el Hospital Central, porque nosotros tenemos médicos clínicos suficientes, tenemos buena cobertura en consultorio. La gente viene para las 6 de la mañana, hora en que se dan los números para el turno, no hay filas desde las 3 de la madrugada como estaban diciendo los jubilados”, refirió.

La doctora Noelia Espinoza explicó que ya enviaron el pedido de instalación de las máquinas de hemodiálisis para el IPS de Pilar. “Hemos enviado una solicitud, ya hemos presentado una nota para que se haga el centro de hemodiálisis y un centro de fisioterapia también y actualmente tenemos pacientes dializándose en el Hospital Regional”, puntualizó.