Policía: “No podemos ser demasiado brutos” con damnificados que protestan en Costanera

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el comisario Benjamín Sanabria, jefe de la Policía Urbana y Turística, habló del cierre de la avenida Costanera de Asunción por parte de personas damnificadas del barrio Ricardo Brugada (Chacarita) que se registró el lunes en horas de la noche.

Personas refugiadas en un albergue en la zona de la avenida General Santos debido a inundaciones cerraron por varios minutos parte de la Costanera en reclamo de lo que afirman son promesas incumplidas por el Gobierno, como asistencia con víveres, alimentos y viviendas dignas.

Los manifestantes señalaron a la Municipalidad de Asunción y a la Secretaría de Emergencia Nacional como responsables de las promesas incumplidas.

“Muchas veces ellos quieren una respuesta rápida pero acá no existe varita mágica, ellos no quieren entender y usan la violencia verbal, es difícil lidiar con esta gente cuando está enervada”, dijo el comisario Sanabria, agregando que la Policía no puede simplemente “usar el garrote” para dispersar a los manifestantes cuando cierran parcial o momentáneamente la Costanera.

Señaló que entre los manifestantes había niños y mujeres embarazadas, por lo que “no podemos ser demasiado brutos”.

Además, reclamó que la Policía trabaja en situaciones como esa sin apoyo de otras instituciones que deberían estar presentes.

Agregó que si los manifestantes vuelven a salir con niños se dará aviso al Ministerio Público, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente.