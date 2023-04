Denuncian que hace dos meses el sanitario de mujeres está inhabilitado en el Hospital Regional de Caacupé

Isabel Aguayo, del barrio Loma de Caacupé, paciente del hospital Regional manifestó su queja porque desde hace dos meses el sanitario para mujeres se encuentra inhabilitado por estar saturado. Expresó su indignación porque pese a las reiteradas quejas presentadas a la dirección del hospital, el baño no fue reparado.

Aguayo lamentó la situación decadente en la se encuentra el hospital, donde ni siquiera se cuenta con un baño decente para que los pacientes puedan hacer sus necesidades fisiológicas con tranquilidad. Resaltó que se esperó un tiempo requerido para los responsables del hospital gestionen el arreglo, pero nada mejoró, por lo que “en nombre de todas las mujeres” decidió pedir ayuda ante la prensa.

“Ahora todos los días las mujeres nos vemos obligadas a compartir el baño destinado a hombres. Eso no debe ser así, es vergonzoso. Ya me acerqué a decirle al director (Dr. Luis Gómez) y le pregunté cuándo volveremos a tener un baño que esté en condiciones, a lo que respondió que no sabe cuando”, indicó la denunciante.

La mujer insistió en que considera muy incómodo tener que compartir el sanitario, porque no hay privacidad para los hombres ni para las mujeres. Añadió que es peligroso también para los niños y los adultos mayores porque es bien sabido que uno en un hospital se expone a todo tipo de virus. “Esta es una situación muy complicada, que no tiene nombre y causa mucha tristeza”, expresó.

Intentamos hablar del tema con el Dr. Luis Gómez, pero no estaba en el hospital y no atendió a nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.