Taller sobre mercados para venta de granos

En conversación con la gerente de la APS, la Ing. Agr. Patricia Ruiz Díaz, destacó el taller que llevó la denominación de Productos Exóticos Estructurados y Mercados Futuros, que este tipo de actividades son fundamentales para conocer los mercados existentes que comercializan granos, su forma de trabajar, cómo pueden hacer los productores para asegurar al máximo cerrar una buena comercialización de sus granos e incluso correr menos riesgos estando preparados ante posibles eventualidades.

Las principales bolsas de valores del mundo

Roberta Paffaro, de CME Group, fue una de las disertantes y destacó. “Actualmente trabajamos con cinco de las principales bolsas del mundo, explicamos cómo están conformados y la seguridad de poder negociar con cada uno de ellos. Actualmente es la más grande bolsa de derivados del mundo y ofrece gestiones de riesgo en todos los productos como monedas, tasas de interés, metales, energía, granos, agricultura entre otros. El productor puede vender a futuro y asegurar su precio, por ejemplo, el mismo puede proponer un margen de cuánto quiere ganar, algo que a él le satisfaga para cubrir su costo y tener ganancia, si baja el precio el productor recibe lo pactado, principalmente es para asegurar la rentabilidad sin arriesgar el físico (grano) o mercadería”.

Para los que negocian fuera de la bolsa

Corey Folske puso énfasis en: “Las OTC son operaciones más flexibles que pueden operar fuera de la bolsa, pero negociar con los precios de la bolsa, por ejemplo el tiempo de negociación puede ser diferente (2 meses), (6 meses o más), no como la bolsa que tiene fechas fijas, se pueden poner plazos diferentes, precios diferentes a rangos mínimos y máximos, y una gran diferencia es que se conocen personalmente entre las partes, no como en otros casos donde no se le conoce al que compra. Tiene un riesgo más grande porque son contratos individuales y porque hay que conocer bien al comprador, se recomienda no comprometer el 100 por ciento de la mercadería, máximo trabajar con el 10 por ciento”.

Los BRICS y la posibilidad de dejar el dólar

Paul Fry habló sobre: “Los BRICS –cuyas siglas hacen referencia al conjunto de países formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– constituye el grupo de los considerados países más adelantados entre los Estados con economías emergentes. Para el productor es importante estar al tanto de este grupo de países y estar atento a sus movimientos porque hay una transformación que puede brindar ventajas a países como Paraguay, se puede operar en diferentes monedas, pueden cerrar tratos entre países, poner precios diferentes, ampliar nuevas negociaciones en relaciones comerciales. Otro punto que se habló fue el de la dolarización y lo que se está hablando de que podría dejar de usarse la moneda norteamericana, por tanto pidió estar atentos a la reunión BRICS a realizarse en agosto, pues como país en desarrollo, aunque el volumen de producción no es importante a nivel mundial, sí puede afectar también a Paraguay a la hora de negociar”.

También participaron acompañando las disertaciones Chris Beavers de Strait Financial y Federico Morixe, asesor en agrofinanzas, quien destacó la importancia de los seguros agrícolas internacionales y cómo pueden ayudar a los productores.