Instan a ciudadanía a empoderarse y aprovechar la bicisenda

“Respetá al ciclista” se realiza este domingo por noveno año consecutivo en el marco del Día Mundial del Ciclista, que se celebró el pasado 19 de abril. Jero Buman, de Sendas Py, resaltó los beneficios de este tipo de actividades y encuentros para visibilizar esta movilidad alternativa.

“Creo que hay que ir implementando y haciendo que la gente se entusiasme y pierda ese miedo. Siempre escuchamos que la gente dice: ‘Yo no me animo a usar la bici por la ciudad porque no tenemos espacios’. Bueno, ahora se están creando”, señaló.

Agregó que los ciudadanos tienen que ser los impulsores y los más interesados en involucrarse en los proyectos de bicisendas. “Por supuesto que va a haber obstáculos”, indicó.

Sin embargo, destacó que se van creando oportunidades para que se aprovechen las bicisendas. Por ejemplo, mencionó que hay empresas paraguayas que están fabricando bicicletas eléctricas para quienes no deseen llegar con mucha transpiración a sus puestos de trabajo.

“Entonces, hay toda una industria que está detrás de todo este proyecto y esto va a ser para beneficio de toda la ciudadanía, eso hay que seguir destacando”, manifestó.

Paseos en bici

Este domingo se desarrollan paseos ciclísticos libres y gratuitos de hasta 27 kilómetros de recorrido por varios tramos de la red de bicisendas recientemente construidas en Asunción, con donación extranjera.

Uno de los paseos partió de Ñu Guasu y otro se desarrolla desde la ex Estación Central del Ferrocarril, en Asunción, hasta la ciudad de Luque.

Las actividades son gratuitas y aptas para todas las edades, con inscripción a través de un formulario digital.