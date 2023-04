Ramón González Daher no se presentó para juicio oral y defensa no justificó ausencia

Este jueves 27 de abril, Ramón González Daher se debía presentar ante la jueza Natalia Muñoz, para declarar en la causa sobre denuncia falsa y extorsión, por la que una de sus víctimas de usura lo había denunciado. Pero no se presentó y el penal tampoco justificó el motivo de no haberlo traído. La defensa alegó que está enfermo, pero no presentaron pruebas.