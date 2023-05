Mejora de antigua ruta PY02 de Coronel Oviedo quedó prácticamente en el olvido

El 1 de octubre del 2021, técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) presentaron el proyecto de mejoramiento de un tramo de 8 kilómetros del antiguo trazado de la ruta PY02, que servirá como entrada y salida de la ciudad. Los trabajos contemplaban la duplicación de la totalidad de la vía, nuevo sistema de lumínica, construcción de bicisendas y otras obras.

En ese entonces, el presupuesto para el proyecto era de US$ 9 millones, pero la primera etapa tendría un costo de aproximadamente US$ 2 millones, monto que se tenía que aprobar antes de que termine este año para el presupuesto 2022 del MOPC, pero eso no ocurrió.

Recién a finales del año pasado se logró la aprobación del presupuesto de US$ 2.000.000 y este año se tendría que llamar a licitación, pero tampoco se está cumpliendo.

El presidente del Consejo de Desarrollo Distrital, concejal Ever Ovelar, dijo que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) había prometido varias obras complementarias tras la culminación de la ruta PY02, pero hasta el momento no se están construyendo.

Indicó que, tras insistencias, los senadores ovetenses Silvio Ovelar (ANR) y Daniel Rojas (PLRA) impulsaron la aprobación del presupuesto para que los trabajos de adecuación del antiguo trazado de la ruta PY02 se inicien oficialmente este año. Actualmente se sigue aguardando el mencionado llamado a licitación para el comienzo de los trabajos.

La Dirección de Viabilidad del MOPC informó que las obras complementarias incluidas dentro de la franja de dominio se harán a través de una adenda del contrato con Consorcio Rutas del Este SA, que tiene a su cargo la construcción y mantenimiento de una gran parte de la ruta PY02.

En cuanto a la situación de la mejora del viejo tramo de la ruta PY02 de Coronel Oviedo, indicó que estarían enviando entre esta tarde o mañana el informe sobre la situación del proyecto.