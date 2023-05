Corte-IDH deliberará sentencia en el caso López Sosa vs. Estado paraguayo por supuesta tortura

La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció que liberará la sentencia en el caso López Sosa vs. Paraguay entre el 15 y el 26 de mayo de este año. Esta actividad se realiza en el marco de la celebración de su periodo ordinario N° 158 de sesiones.

Este caso se relacionada a una alegada responsabilidad internacional del Estado por la detención ilegal, tortura y violación de garantías judiciales y a la protección judicial de Jorge Luis López Sosa. El hecho ocurrió en el año 2000 cuando este era inspector de la Policía Nacional.

De acuerdo a la parte peticionaria, la detención de la presunta víctima se habría dado en el contexto de un estado de excepción. La Comisión concluyó que el Estado paraguayo es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y a la protección judicial.

En ese sentido, la Comisión concluyó que Paraguay es responsable por la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Esta deliberación se dará en conjunto con otros casos contenciosos como el caso de la Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Vs. Guatemala, caso Núñez Naranjo y otros Vs. Ecuador, caso Boleso Vs. Argentina y el caso Tabares Toro Vs. Colombia.

También se desarrollará en San José, Costa Rica, el Encuentro de las tres Cortes Regionales de Derechos Humanos. Los Jueces y Juezas de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como personal de sus Secretarías, intercambiarán respecto a desarrollos jurisprudenciales y desafíos en la protección de derechos humanos.