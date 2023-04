La Corte IDH visitará Paraguay para revisar una condena

“La Corte tiene planificado visitar este año, y esto es parte del proceso de transformación que hemos logrado insertar, visitas a varios Estados como Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, México y Honduras”, dijo el titular de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, ante estudiantes de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (WCL).

Mencionó que las visitas in situ, las cuales requieren licencia del Estado, se han implementado a partir del 2015 y se realizaron en el Salvador, Guatemala, Panamá y Paraguay. También dijo que las audiencias de la Corte en territorio permiten que las víctimas estén presencialmente en los trabajos de la Corte.

Por su parte, el senador Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez (FG), presidente de la comisión de Pueblos Indígenas mencionó que en el mes de mayo vendrá una delegación de la Corte IDH para verificar una sentencia que emitieron el 29 de marzo del 2006 para la restitución de tierras ancestrales a la comunidad indígena Yakye Axa en Pozo Colorado.

El senador relató que la comunidad vivió 25 años entre Pozo Colorado y Concepción y que fueron desplazadas por la venta de sus tierras ancestrales. La Corte IDH falló en contra del Estado y en uno de los puntos dice “señores de la República del Paraguay ustedes ni siquiera respetan su Constitución”, mencionó el legislador.

Lea más: Estado paraguayo debe restituir tierras a indígenas de Yakye Axa

Recordó que la Corte falló en contra del Estado paraguayo y le obligó a que adquiera 12 mil hectáreas. “Compra, pero con una particularidad no tiene acceso. En el 2019 nuevamente este Congreso sanciona una ley de expropiación de 30 kilómetros para que la comunidad tenga acceso a caminos”, mencionó.

Lea más: Tras 10 años de espera, finalmente el MOPC construye un acceso a la comunidad Yakye Axa

Cuestionó al Gobierno por jactarse de construir 5 mil kilómetros de camino asfaltado, pero que no puede construir un “caminito” de 30 kilómetros. Hoy esta aislada nuevamente la comunidad que esta haciendo su propio puente con karanda’y. Es una sentencia del Estado paraguayo que no se cumple, es inhumano y si tanto nos quejamos de la falta de justicia esto que estamos haciendo con el pueblo Yakie Axa no tiene nombre”, enfatizó al mencionar que a consecuencia de la ausencia de Estado recientemente murieron dos mujeres embarazadas de 23 y 25 años.