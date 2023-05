Corte IDH archiva caso de Bonifacio Ríos tras cumplimiento de la sentencia

En 2021, la Corte IDH condenó al Estado paraguayo por el juicio político a los exministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea -fallecido en 2010-. Al respecto, hoy la Corte comunica que el caso queda archivado tras el cumplimiento de la sentencia por parte del Paraguay.

Al respecto, cabe resaltar que según la resolución de la Corte IDH, el Estado debía en total pagar U$S 525.000 a Ríos por indemnización, por no poder volver al cargo, por daños materiales y también costos y gastos administrativos, mientras que los familiares de Fernández Gadea debían recibir en total U$S 295.000, por los mismos conceptos, implicando esto un perjuicio de U$S 820.000 para el Gobierno.

Para esta sentencia, el Tribunal de la Corte consideró que “se había violado la independencia judicial” en perjuicio de Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea debido a que el juicio político tuvo como fundamento “decisiones dictadas en ejercicio de sus funciones judiciales”.

Específicamente se ordenaron cinco medidas de reparación:

Realizar las publicaciones de la Sentencia y su resumen oficial indicadas en el párrafo 190 de la misma; Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH. Regularizar el régimen de jubilaciones de ambas víctimas. Pagar a la víctima Bonifacio Ríos Ávalos la cantidad fijada en la Sentencia por concepto de indemnización restitutiva debido a la imposibilidad de reincorporarlo a su cargo Pagar a la víctima Bonifacio Ríos Ávalos y a la viuda y los herederos de la víctima Carlos Fernández Gadea, quien falleció antes de emitirse el Fallo, las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daño material y daño inmaterial Pagar a la víctima Bonifacio Ríos Ávalos y a la viuda y los herederos de la víctima fallecida las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto del reintegro de costas y gastos

Lea más: Hacienda deberá desembolsar más de U$S 800.000 tras fallo de la Corte IDH por el caso Bonifacio Ríos