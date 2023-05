Concejales recomendaron rechazo de balance municipal, pero finalmente lo aprobaron

Los concejales Dorotea Villarreal (PLRA), y Osvaldo Gómez (PLRA), considerados como “mbatará” por el concejal Isaac Rojas (PLRA), junto a todos los ediles colorados decidieron aprobar el balance preparado por los técnicos del intendente, Felipe Salomón (ANR).

Los concejales liberales, y los colorados Hugo Lezcano, Myriam Fernández, y Derlis Acuña, integran la Comisión de Hacienda, y fueron los que recomendaron el rechazo de la rendición de cuentas, pero finalmente decidieron aprobarla.

El concejal Rojas (PLRA), explicó que el balance presenta varias irregularidades, entre ellas el pago de salario de funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo con los fondos de inversión, que consideró como una malversación de fondos.

“La Municipalidad recaudó la suma de G. 117.000 millones, de los cuales gastó 94.000 millones. Tienen en cajas y bancos la suma G. 13.000 millones, pero unos G. 8.900 millones no justificaron en qué se gastó, por lo tanto no sabemos dónde está. Ellos quisieron cuadrar en el balance, pero no pudieron. Aparentemente tocaron el sistema”, manifestó el concejal Isaac Rojas.

Además en el balance presentado se observaron las transferencias de diversos montos a varias entidades bancarias sin resoluciones respaldatorias y en horarios fuera de oficina.

Por ejemplo la transferencia de G. 154.369.580 realizada a las 23:11 a una cuenta administrativa habilitada en el Banco Central del Paraguay (BCP), que fue una transferencia recibida de la citada entidad bancaria.

Algunos de los cuestionamientos aprobados

Otro punto que cuestionaron los concejales, pero que terminaron aprobando fue la falta de rendición de la trasferencia de G. 600 millones realizada por los festejos patronales del mes de agosto del año pasado.

En el balance figuran dudosos montos en concepto de mantenimiento y reparaciones de edificios y locales por la suma de G. 75.000.000, pero la comuna no fue refaccionada ni parcial ni totalmente. Otro monto que cuestionan es el pago de publicidad y propaganda por la suma de G. 70.000.000, como también para servicios de ceremonial que alcanzó la suma de G. 104.000.000.

El gobierno del intendente de Felipe Salomón, actualmente ejecuta varios proyectos, entre ellos la construcción y reparación de empedrados, como la pavimentación de calles, y otros proyectos, que no fueron desglosados en el resumen de la rendición de cuentas que fue presentado.