Empresa del intendente Echeverría sería la proveedora de materiales para obras en Luque

La ejecución del proyecto “Unificación de veredas” de la Municipalidad de Luque, administrada por el jefe comunal Carlos Echeverría Estigarribia (ANR, cartista), se inició el 2 de noviembre de 2022 y genera rechazo de frentistas por los considerables perjuicios ya ocasionados. Está presupuestado en más de G. 1.600 millones.

Según la página electrónica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la empresa adjudicada para realizar la obra es “Estero Guazu SA”, representada por Verónica Clara Raquel Quintana Marcelli y Enrique César González Cristaldo.

De acuerdo a los datos de un cartel municipal ubicado en la ciclovía Valóis Rivarola, el Tramo 1 del plan contempla la intervención de vereda de la calle General Aquino, con dirección hacia Asunción. El plazo para la culminación de los trabajos era de 150 días, es decir, cinco meses, y debió concluir en abril, pero las tareas siguen y no hay visos de que terminen pronto.

A pesar de que el Tramo 1 del plan de “Unificación de veredas” todavía no concluyó, obreros municipales y de Estero Guazu SA, en horas de la madrugada procedieron a desmantelar las aceras de las calles General Aquino y Cerro Corá del microcentro que corresponden al Tramo 2.

Lea más: Luque: frentistas critican proyecto municipal que destruye veredas, cartelería y circuito cerrado

Los operativos se realizaron en ausencia de los comerciantes. Además de destruir el piso de las veredas, se llevaron cartelería, toldos, bancos, plantas y sistemas de circuito cerrado de vigilancia de los locatarios, según las quejas.

Según el proyecto, la losa que será colocada sobre la avenida General Aquino y Cerro Corá es del mismo tipo que fue usado en la revitalización de la peatonal, las plazas Mariscal López y General Aquino, la doble avenida Humaitá y Corrales, la plazoleta Las Residentas y veredas de los cementerios municipales.

Las plazas céntricas y la peatonal, cuyas mejoras costaron más de G. 1.200 millones, presentan hundimientos y roturas luego de menos de un año de inauguración. También, se observan piezas sueltas en la vereda sobre la calle General Aquino y frente a la Comisaría Tercera.

Intentamos hablar con el intendente Echeverría sobre las quejas de frentistas y la versión de que nuevamente su empresa es proveedora de los materiales para obras comunales, pero no atendió nuestras llamadas a su celular.

No hay rechazo, pero...

Los frentistas enviaron dos notas al intendente Carlos Echeverría, en noviembre y el 17 de mayo, en las que piden suspender los trabajos. Expresan que no se oponen a la unificación de veredas, pero cuestionan la forma en que la Municipalidad de Luque procede a ejecutar las obras y el tipo de material utilizado, que consideran es de dudosa calidad.

El depósito de materiales Chaco Sur SRL, propiedad del intendente Carlos Echeverría Estigarribia, sería proveedor de los materiales, como losas, ladrillos, cemento, varillas de hierro, pintura, entre otros.

La firma fue constituida en 2015 y su local está ubicado sobre la calle Maestro Félix en el barrio Bella Vista, frente a la casa de los padres de Echeverría. Inicialmente, su socio comercial fue el concejal colorado Diego Romero, pero hace dos años el edil le vendió sus acciones a la esposa del jefe comunal.

Lea más: Empresa de intendente y concejal es proveedora para obras municipales

Bajo amenazas

La cédula de notificación que recibieron los frentistas exige que “de forma inmediata se dé cumplimiento a la resolución I.M Nº 1668/23 de fecha 10 de mayo de 2023 (…) que establece disponer como medida de urgencia el despeje de veredas desde la calle San Martín hasta la avenida Humaitá y Corrales”.

También dice que el intendente Carlos Echeverría autoriza a la Dirección de Asuntos Jurídicos y de Obras para dar cumplimiento inmediato de la resolución con obreros municipales y “con acompañamiento de la fuerza pública”.

Advierte además que quienes se opongan al retiro de cartelería y otros serán denunciados ante el Juzgado de Faltas y se aplicarán “las sanciones pecuniarias (monetarias) correspondientes”.

Lea más: Costosa revitalización de plazas céntricas de Luque no concluyeron a casi un año de su adjudicación

Casos anteriores fueron comprobados y asumidos

Una investigación de ABC demostró que el depósito Chaco Sur proveía materiales de construcción a las empresas beneficiadas con adjudicaciones de la Municipalidad de Luque, en la administración de Echeverría, en el periodo 2015-2021. El jefe comunal fue reelecto en octubre del año pasado.

Echeverría y Romero admitieron en aquel entonces que la empresa era proveedora de los materiales y que no existía “ningún tipo de irregularidad en el negocio”. Indicaron que no eran “proveedores directos” de la Comuna, sino que le vendían a un tercero (empresa). Además, indicaron no tener culpa de ofrecer “el mejor precio en el mercado”.