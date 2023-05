Igualado: qué significa el insulto de Marly a Aide Vera

Marly Figueredo y su marido Rodolfo Friedmann están procesados en la causa conocida como “Merienda escolar”. Finalmente hoy se produjo la audiencia preliminar al exgobernardor de Guairá, su esposa Marly Silvio Alfaro, Lourdes González y Eduardo Domínguez

Todos ellos están acusados por presunto lavado de dinero. La fiscala Victoria Acuña pidió el sobreseimiento definitivo. Pero el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Agustín Delmás, dio trámite de oposición.

Lea más: Video: Marly Figueredo y Aide Vera se tratan de “igualada”, “corrupta”, “chabacana” y “cirquera

Fuera del juzgado y con una barrera de oficiales de la Policía Nacional de por medio se desarrolló un fuerte cruce de palabras entre Marly Figueredo y la activista social y excandidata a diputada Aide Vera, barrera policial que no fue suficiente para frenar un manotazo de la exmodelo a la activista y una posterior amenaza de hacerla volar.

También volaron los insultos:

“¡Qué sea la última vez que me dice a mi ladrona porque yo no he tocado ni un guaraní de nadie! ¿Qué se cree usted, Kattya González? ¡Igualada, váyase de acá!”, le gritó Marly a Aide, como quién le hace zape a un perro.

¿Qué significa igualado/a?

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, igualado/a es un americanismo utilizado en Paraguay, Perú, México, y Bolivia, entre otros países.

Lea más: Despeje sus dudas sobre ortografía y gramática

Se trata de un adjetivo que significa, según la RAE, confianzudo (que se toma excesivas confianzas).

Pero en el uso coloquial, tiene una connotación despectiva y clasista, como lo señala Wictionary. Este define así el término: “Se dice de una persona que se comporta como si perteneciera a una clase social más alta o que se toma derechos, privilegios o atribuciones que no le corresponden, especialmente en su forma de interactuar con otros y por actuar de manera descortés o arrogante”.

A pesar de las pretensiones de alcurnia de Marly justo antes de finalizar el video de la trifulca que rápidamente se viralizó se escucha una tercera voz de mujer sentenciar: “No te hagas de la cheta”.