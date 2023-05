Pintor devolvió billetera, documentos personales y hasta monedas

Luis Philip Godoy perdió sus pertenencias el pasado lunes alrededor de las 16:00, en la zona más conocida como Curva Romero, Luque. Se le cayó cuando caminaba sobre calle Abdón Caballero para llegar a una reunión de trabajo.

“Se me cayó la billetera y me doy cuenta de eso recién a las 19:00. Tenía en mi billetera todos mis documentos de mi vehículo y personales, como tarjeta de banco, dinero en efectivo, aunque no era un monto importante”, dijo Luis.

Godoy explicó que decidió hacer una publicación en sus redes sociales para recuperar sus pertenencias.

“Publico en Facebook e Instagram. Ya el miércoles de mañana me llega una captura de pantalla donde decía que encontraron una billetera con mis documentos. Contacto con la persona de la publicación y era Cristian Ruiz Díaz, el compañero del señor Rubén Araujo, que fue el que encontró mi billetera”, manifestó Godoy.

Luego, Luis coordinó un encuentro con Cristian y Rubén. Ambos son obreros en una obra de construcción en la zona donde se perdió la billetera. Rubén es pintor y tuvo el loable gesto de devolver lo ajeno íntegramente.

“Rubén tenía mi billetera en su bolsillo y me pasa con todas las pertenencias dentro, ni una monedita faltaba. Le agradecí y destaqué la buena acción que tuvo. Me dijo que se puso en el lugar de alguien que pierde su billetera, más que nada por los documentos, ya que implica un trámite largo sacar todo. Le ofrecí una recompensa y quedé en llevarle mañana viernes algún presente. Estoy muy contento de haber recuperado todo”, señaló.