Opama, sin técnico para analizar tarifa de billetaje electrónico

Ante la amenaza de abandonar el subsidio de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), surgen reacciones de parte de un grupo de jóvenes de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama), que están haciendo un control y denuncias en los últimos meses.

Lea más: Transportistas analizan abandonar el subsidio, reporta Ucetrama

Mauricio Maluff, que es uno de los portavoces de Opama, dijo en conversación con ABC AM 730, que están teniendo dificultades para el análisis propio de la tarifa técnica, porque no cuentan con recursos.

Explicó que necesitan a personas que se dediquen a hacer esa revisión, pero no tienen cómo pagarles porque el grupo no genera recursos. “Recibimos las planillas de la tarifa técnica, pero no tenemos forma de analizar”, enfatizó

La intención es que pasajeros estén representados en la reunion de la tarifa técnica que se hace en el Viceministerio del Transporte (VMT).

Reconoció que Opama quiere tener una organización representativa de pasajeros de la sociedad civil. “Estamos trabajando en esa decisión. Tenemos aproximadamente a 100 voluntarios. Una parte se moviliza con las acciones como puede, porque tienen también sus empleos fijos que cumplir”, sostuvo.

Sumariaron a empresas por “pasajeros fantasmas”

En otro momento de la entrevista, Maluff confirmó que ya hay empresas sumariadas. Manifestó que algunas fueron respondiendo y otros tendrían explicaciones, pues está todo en proceso. “El estimado original de pago indebido en monto de cobros irregulares de “fantasmas” es de casi G. 4.400 millones, en 1.500 viajes”.

Sobre el sistema actual del pago del subsidio, Opama exige como mínimo que cada empresa cumpla con las exigencias de pago de salarios a choferes, estar al día con el aporte al Instituto de Previsión Social (IPS) y no tener deudas con el Banco Nacional de Fomento (BNF).

Opama insta a que empresas tengan una APP para verificar frecuencia

El vocero dijo que el objetivo es aspirar a tener un sistema de transporte que cumpla en varios sentidos. “Que sea limpio, llegue en hora, que de gusto usar el servicio. Queremos que haya una resolución que obligue a los transportistas a tener una APP para saber la ubicación y en cuánto llegarán a las paradas”, refirió.

Lea más: Subsidio aumentó a pesar de que bajó el precio del pasaje, reportan