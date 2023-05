Denuncian falta de médicos de guardia en Hospital de Areguá, pero director dice que pacientes son atendidos

Los denunciantes, cuyas identidades resguardamos, aseguran que en la Urgencia del Hospital Distrital de Areguá, faltan médicos especialistas en obstetricia y ginecología para cubrir el turno hoy sábado. Por este inconveniente, muchas pacientes no habrían sido atendidas en la jornada, aseguran.

El director general del nosocomio, el doctor Orlando Ojeda, reconoció que efectivamente la urgencia carece de la presencia de ambos especialistas este día, pero explicó los motivos defendiendo su gestión y a toda la institución.

“Cerca de las 21:30 de anoche, me avisa el obstetra que presentaba un cuadro febril y lastimosamente no pudimos cubrir la guardia, pero tenemos a una obstetra que vive a cuatro cuadras del Hospital y está atenta a cualquier llamado de urgencia que surja en la guardia. Esta obstetra no puede cubrir la guardia completa por una situación particular que tiene, nada más. Llamamos a otros médicos, pero tienen compromisos con otros hospitales. No tenemos ginecología, y solo hoy, porque la que teníamos renunció hace menos de un mes, pero en la próxima semana se incorpora el nuevo médico para los días sábados”, dijo el director Ojeda en su defensa.

El doctor Ojeda, aseguró que la denuncia no fue hecha por pacientes, sino por un personal al que calificó de conflictivo. Afirmó que la ausencia de los especialistas fue comunicada ayer a todo el personal y que además se activó el protocolo de contingencia que tiene el Hospital.

“No tenemos problemas en ninguna guardia, pero cuando esta persona está de turno, siempre encuentra problemas. Se avisó que está la obstetra María José, sujeta ha llamado ante cualquier urgencia. Además, tenemos tres médicos de guardia, dos médicos de familia y un cirujano. Los médicos de familia están capacitados para atender a las pacientes y pueden hacer hasta parto normales. Pueden atender a niños y adultos. Se activó el protocolo que tenemos, es decir, los médicos de familia de guardia pueden atender a todos los pacientes”, aclaró el director.

Orlando Ojeda, lamentó el hecho y aseguró que se trata de un acto malintencionado por parte del personal que “solo busca crear problemas”. “Nunca hicieron nada por el Hospital y ahora que ven que estamos progresando se pichan porque solo tienen mala intención, siempre buscamos la forma de cubrir los turnos vacantes, acudimos a los colegas. Cuando sobre la hora el personal te manda el reposo o te avisa que no vendrá, es difícil”, dijo.