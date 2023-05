Presentan libro “Mi hija vive en mí” en San Roque González

El duelo está presente en la vida de muchas familias, pero no es un tema del que se habla abiertamente, en especial si se trata de la pérdida de niños pequeños o no nacidos. Es así que, el libro “Mi hija vive en mí”, representa un abrazo y un susurro al alma de muchas mujeres, y por qué no de hombres, que vivieron la muerte de sus hijos, y a igual que la autora del libro buscan consuelo, escribiendo por lo que pasó y sigue pasando con el fallecimiento de su hija.

La psicóloga, Lic. Luz Cuenca, explicó que la forma de vivenciar el duelo varía de persona a persona, pero que con la pérdida de un hijo no hay una receta, procedimiento, pautas, indicadores a seguir “que nos pueda decir este duelo se vive de esta manera, cada persona que ha vivido la pérdida de un hijo ya sea perinatal, niño o hijo adulto lo vive a partir de su propia experiencia”.

El padre Antoni Miró dijo que ante la muerte, para los cristianos, Jesucristo ha venido y nos muestra de una manera definitiva por donde va las cosas, Jesucristo y “nos viene a mostrar de una manera definitiva por donde va las cosas”.

Agregó que Dios es el amor que abraza, que se compromete, resucita, reivindica la vida. Jesús está en la cruz. Y “nos permite a todos a vivir en la confianza, saber que el que muere sigue viviendo, en la dimensión de Dios y pasa a los brazos de Dios”.

Desafíos para enfrentar el duelo

El libro, aunque se compone de relatos íntimos relacionados con la experiencia de la autora, se explaya sobre el duelo y presenta un total de 13 desafíos que debió enfrentar la autora para calmar su dolor y continuar con la imprevista ausencia de su pequeña.

Entre dichos desafíos menciona en su libro, ser mamá, tener un embarazo en paz y sin miedo, nombrarla mucho antes de nacer, un parto natural, el día de su llegada, vivir la maternidad y su gran poder, una paternidad vivida plenamente. Además menciona entre sus desafío el viaje y la preparación de la cirugía cardiaca, quien luego fallece, la mayor prueba de fortaleza.

Además, escribió como su desafío cuando el cielo y la tierra se funciona, el viaje sin ella, sentí que sus células “laten en mi corazón”. También menciona la angustia al celebrar su primer añito, dejarla ser nuestro ángel de luz, atravesar la verdadera angustia, volver a ser feliz con un bebé en silencio, su permanencia sobreviviendo con la gran esperanza del reencuentro.

La escritora describe que “Cada capítulo de este libro está escrito con lágrimas en el rostro, cada recuerdo puesto en palabras fue formando parte de mi propio duelo y al mismo tiempo una necesidad de compartir con otras personas, mujeres y hombres, quienes pasaron o podrían pasar por situaciones similares. También para aquellas madres y padres que tienen hijas e hijos sanos no se dan cuenta de ese gran privilegio”.

Sin dudas, el material es una ofrenda de la autora para tantas personas que pasaron por situaciones parecidas y llega a nutrir la escasa literatura y apoyo bibliográfico que existe sobre este tema. El material se convierte en un clamor tácito de la necesidad de personas y profesionales, principalmente en el ámbito de la salud, que sepan acompañar con mayor empatía y humanidad la pérdida perinatal, neonatal e infantil que afecta a centenares de familias en nuestro país.

Sobre la autora de la obra “Mi hija vive en mí”

Mirian Candia es magister en Ciencias de la Comunicación, especializada en Comunicación y Género. Periodista y docente universitaria, con gran experiencia en proyectos sociales y de desarrollo enfocados en niñez, adolescencia y mujeres. Oriunda de San Roque González de Santa Cruz, departamento de Paraguarí.