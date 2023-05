Exalumno revela uno de los anhelos de la directora asesinada a puñaladas

Un exalumno del colegio San Gervasio de la ciudad de Independencia, departamento de Guairá, de nombre Gustavo González, compartió en sus redes sociales cómo vivió la noticia del asesinato a puñaladas de la directora Sofía Rodríguez por un alumno en plena clase.

La recuerda como una gran educadora, una hija ejemplar y una mamá increíble. “Fue mi profesora en varias materias: Guaraní, Sociales y Antropología. Buscaba el lado positivo a cada situación. En líneas generales se llevaba muy bien con todos y le dolía mucho aplazar a sus estudiantes”, recordó.

Él señala que se graduó en la mencionada institución en el 2011. “Hace unos años me enteré que asumió la dirección del Colegio. La noticia me alegró bastante. Rápidamente le escribí y me puse a disposición”, expresó.

Directora quería construir gradas y pista del colegio

Unos meses después de su mensaje, la directora Rodríguez le escribe sobre su gran sueño, que era de construir gradas y mejorar la pista del colegio. “Quería ofrecer las mejores condiciones para que los alumnos puedan tener un espacio seguro y destacarse en el deporte. Sé que este anhelo también compartió con otros exalumnos”, mencionó el exalumno.

Lamentó que no será posible que la directora vivir ese sueño. “Pero en su honor, sería bueno que nos juntemos y hagamos que ese sueño, se vuelva realidad”, compartió el joven dando la iniciativa comunitaria.

Recordó además que la docente estaba con un dolo grande por la pérdida de su mamá “hoy ya estarás con ella”, dijo.

Concluyó dando mucha fuerza a los familiares y a la comunidad educativa.

La docente Sofía Rodríguez, directora del colegio San Gervasio de Independencia, departamento de Guairá, fue asesinada a puñaladas por su alumno de 16 años hoy martes frente a demás estudiantes. El menor de edad ya está arrestad y en su poder se incautó dos cuchillos grandes.