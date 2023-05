Pedido de renuncia a Efraín Alegre genera diferentes posturas en Misiones

Después de que se conociera la solicitud de los intendentes Alcides Riveros, Fernando de la Mora; Emmanuel Moran, de San Roque González de Santa Cruz; Horacio Ortiz, de Ypané, y José Ríos, de Caaguazú, referentes liberales del departamento de Misiones mostraron posturas diferentes sobre el punto.

Rolando Rolandi, político y excandidato a intendente de Ayolas por el PLRA, señaló que la figura y el liderazgo que ejerce Efraín Alegre molesta a muchas personas porque camina en contra de lo que está mal.

“Entonces hoy quieren agarrarse de la derrota electoral reciente, que no fue derrota, sino que fue un fraude electoral informático gigantesco bien hecho, para pisotearlo otra vez”, dijo Rolandi.

Seguidamente, dijo que existe un grupo que quiere sacar a Alegre de la conducción del PLRA para que la ANR pueda comprar a liberales corruptos.

“Para superar esta situación, solo se requiere llegar a un acuerdo y llamar a elecciones para renovar las autoridades del PLRA”, expresó finalmente.

No puede adueñarse del Partido

Por su parte, el concejal municipal de Ayolas, Lucio Amarilla (PLRA), manifestó que no hace falta hacer algún tipo de análisis. Con tres derrotas consecutivas tiene que hacer las rendiciones de cuentas del Partido como debe ser.

“El Partido no puede parar, tampoco él puede adueñarse del Partido que está en quiebra. Existen muchas deudas, las elecciones son cada vez peores. Es necesaria la renovación y por ética él (por Efraín Alegre) tiene que dar un paso al costado”, expresó el edil.

También dijo que, antes de que se vaya Alegre, se debe ver qué pasó con todos los recursos; existen muchas situaciones que indican que el PLRA está en quiebra. Es necesaria la reestructuración, la reorganización del partido y tomar nuevos rumbos.

“Otra problemática de Efraín Alegre es su postura en la candidatura presidencial, porque si no es él, no puede ser otro; él como político tiene analizar la situación, si puede llegar o no; a mí me parece que es el mejor operador del Partido Colorado”, agregó.

