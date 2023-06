Fiscalía solicita a la Cámara ratificar prisión del exbanquero José Peirano Basso

Los fiscales Silvio Corbeta y Néstor Coronel contestaron las apelaciones planteadas por la defensa del banquero uruguayo José Peirano Basso, en las causas penales por las que la justicia uruguaya dispuso su entrega a las autoridades paraguayas y que tiene relación con el manejo de los recursos del Banco Alemán y de Fondos Mutuos Banalemán.

Corbeta, quien en la audiencia de imposición de medidas en el caso Fondos Mutuos Banalemán pidió la prisión de Peirano, solicitó la confirmación de la resolución de la jueza Clara Ruiz Díaz, titular del juzgado penal de Garantías N° 1.

“Sostenemos que la medida cautelar se halla ajustada a Derecho, en razón a la necesidad de que el imputado se encuentre presente y sometido al proceso; ya que el mismo no posee el arraigo suficiente en el país, ya sea de carácter personal o real; pues es un ciudadano extranjero, quien no posee familiares asentados en el país, bienes muebles o inmuebles registrados y acreditados a su nombre; así como que el mismo estuvo en estado de rebeldía por más de 20 años”, argumentó.

Con relación a la fianza de US$ 1 millón ofrecida, Corbeta destacó que no puede ser considerada porque se trata del ofrecimiento de una persona que se encuentra en el Uruguay y hasta la fecha no se cuenta aún con la introducción efectiva al sistema financiero paraguayo, pues está sujeto a la aprobación y otras diligencias financieras previas.

Descartan denuncia sobre supuestas transgresiones

Respecto a la supuesta violación del principio de especialidad de la extradición, así como el rechazo de calificaciones jurídicas por parte de la Corte Suprema del Uruguay, las transgresiones a tratados y convenios de índole internacional, Corbeta aclara que tales situaciones son inexistentes, pues en esta audiencia únicamente se debatió la imposición de medidas y nada más.

(...) a criterio de la esta Representación Fiscal son cuestiones procesales que netamente hacen a la cuestión de fondo, y que deben dirimirse en el transcurso del presente proceso; ya que en este momento oportuno, nos encontramos analizando lo concerniente a la imposición de las medidas cautelares de carácter personal, en cuanto a su aplicabilidad; no así otras circunstancias legales como procesales que con el avance del presente proceso serán objeto de estudio”, indicó Corbeta.

Fiscal del caso del Banco Alemán también pidió ratificar prisión de José Peirano Basso

En el caso Banco Alemán, si bien el fiscal Néstor Coronel se allanó a la petición de la defensa en la audiencia, en su contestación sostuvo ante la Cámara de Apelación que la resolución por la que el juez penal de garantías N° 4 Raúl Florentín decretó la prisión del exbanquero debe ser ratificada.

En ese sentido, explicó que la resolución está muy bien fundamentada y la simple discrepancia con lo resuelto por el juzgado, no habilita a las partes a presentar un recurso de apelación.

Lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra son los delitos por los cuales Peirano Basso está procesado en nuestro país

.José y su hermano Juan Peirano Basso huyeron del país en el año 2002, cuando el grupo Velox –del que eran los principales accionistas– colapsó en medio de un escándalo de una cadena de fraudes, desvíos y otras irregularidades con dinero de los ahorristas de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Brasil.