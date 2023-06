Video: mecánico resultó herido tras explosión en su taller

Pasadas las 17:00 de ayer, bomberos acudieron al incendio de un taller mecánico de motocicletas en ubicado en el barrio Buena Vista de Encarnación. Al respecto, el propietario del establecimiento, Víctor Nieves -quien resultó herido- relató a ABC Color cómo se dio el hecho.

Según Nieves, él se encontraba se encontraba trabajando con soldaduras en una motocicleta de una pasera y el calor generado se expandió hasta una bolsa de combustible que estaba escondida dentro de la motocicleta, sin que la mujer le de aviso sobre esto o él se haya percatado de la presencia de la nafta.

Esto generó una explosión y rápidamente el mecánico retiró la moto del lugar, hasta luego ingresar nuevamente para retirar otra motocicleta, siendo ahí el momento cuando sufrió quemaduras en el brazo. Seguidamente el fuego se expandió hasta consumir su taller.

“Fui al hospital y no fue tan grave lo que me pasó. Ahora volví a mi local y ahora tengo que empezar prácticamente de cero, me quedé totalmente sin herramientas. Hasta ahora tampoco la mujer se comunicó conmigo”, precisó.