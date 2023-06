Madre denuncia bullying y maltrato en escuela de Fernando de la Mora

La madre de la alumna refirió que su hija no recibe el mismo trato que le dan a los otros estudiantes. Manifestó que su hija es supuestamente excluida de los grupos de actividades escolares y que al realizar los trabajos de manera individual no son aceptados por los docentes. Manifestó, además, que su hija no recibió el kit escolar.

La denunciante dijo que ya recurrió a todas las instancias y que no es escuchada por ninguna autoridad. Manifestó que debido a eso decidió encadenarse frente a la institución para que atiendan su reclamo.

“Ya no soporto la injusticia por la que pasa mi hija. Ella merece que sea atendida al igual que todos los alumnos de esta institución. Ni siquiera le dieron para su kit escolar. Ella presenta todos los trabajos y no le aceptan los docentes. Piden para que compremos los libros fotocopiados y nosotros recurrimos a una institución pública justamente porque no podemos pagar un privado”, lamentó la mujer.

La madre pidió que las autoridades observen detenidamente los hechos ocurridos y denunciados y solicitó que la directora de la institución sea apartada de su cargo para que una persona idónea pueda asumir.

Respuesta de la directora

La directora de la institución, en respuesta a la denuncia realizada por la madre, mencionó que escuchó la queja realizada ya tiempo atrás y que en ese sentido, en su momento, se trabajó con todos los estudiantes al socializar los tipos de bullying para terminar con los acosos.

Refirió además que se trata de un caso particular, en el que incluso dicen que reciben maltratos por parte de la madre, incluso acosos por parte de la mujer que llegó a mandar vía mensajería de WhatsApp audios de 30 minutos.