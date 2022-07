Prolongado juicio contra la madre que denunció bullying

La denuncia de bullying se registró en el 2021, cuando una niña de 9 años contó a su madre que constantemente sus compañeras la molestaban, se burlaban de ella e incluso en una ocasión la tomaron de cuello. La madre acudió a la institución en busca de respuestas pero su queja fue minimizada por los docentes, según afirmó.

Desde que la madre de familia comenzó a hacer los reclamos empezó su odisea, pues no encontró respuestas. Para dar una solución a la situación, pidió que la cambien de sección, pero las docentes no solo se negaron al cambio sino que supuestamente obligaron a su hija a sentarse al lado de sus agresoras.

La madre no encontró respuestas a pesar de acudir reiteradamente a la escuela y otras instituciones como Codeni, Defensoría de la Niñez, Ministerio Público, entre otros. Una de las veces que acudió a la escuela supuestamente fue amenazada frente a sus hijos pequeños, por lo que comenzó a hacer una transmisión en vivo.

Esa transmisión desencadenó la querella en su contra por parte de la directora de la institución, María Zumilda Bernal de Benítez, y la psicóloga María Gloria Saldívar Giménez.

Este viernes se desarrolla la sexta audiencia del juicio oral privado en la sede del Poder Judicial de Ciudad del Este. La afectada relató que ella y su familia están muy desgastadas, además de lamentar el mensaje que se deja a quienes necesitan denunciar un caso de bullying.

“Es una pena el mensaje que se está dejando a través de esta situación. Si una madre reclama o trata de defender a sus hijos puede terminar de esta manera. Para mí es claro: es mejor que tu hijo no te cuente lo que pasa, porque el mensaje no es solo a los padres sino a los niños. Creo en la justicia terrenal, en forma particular me siento confiada”, expresó.

Como el juicio es privado, solo las partes pueden estar dentro de la sala donde se desarrollan las audiencias. Los abogados Édgar Benítez y Eulalio López, quienes ejercen la defensa técnica de la procesada, explicaron que el juicio ya está en su fase final y que se prolongó por la gran cantidad de testigos que debían prestar declaración.

Por otro lado, revelaron que el debate se centró sobre el comportamiento entre los niños más que en la difamación en sí.