Parque Médanos del Chaco: diputado defiende prospección de gas y alega que argumentos en contra no son válidos

La Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley “Que modifica los artículos 4° y 6° de la Ley N° 5.723/2016 - Que declara como área silvestre protegida bajo dominio público el Parque Nacional Médanos del Chaco”, a fin de explotar este espacio para la producción de gas, por lo que el mismo retornó a Diputados, que debe decidir si se ratifica en su plan.

El diputado Edwin Reimer (ANR, HC) defendió este lunes el proyecto que impulsó y cuestionó a los legisladores de la Cámara Alta y organizaciones que rechazan dicho plan, alegando que no tienen argumentaciones válidas. “Dicen que es territorio ancestral de indígenas, pero Indi nos informó por escrito que en esa zona no hay ningún metro cuadrado de territorio indígena”, empezó señalando.

“Por otro lado, está la ley, pero no se hizo la mensura judicial y no se hizo la transferencia a título del Mades; o sea, es una ley muerta”, prosiguió.

“El parque no existe. Nadie ese encarga de él porque el Mades no lo hace ni el Ministerio de Defensa tampoco y los ganaderos sobre los cuales sus tierras pasan tampoco lo respetan. No se sabe dónde están los límites. Hay unas cuantas cosas más irregulares en este caso”, agregó.

Hay gas y petróleo en el Chaco, aseguran

Reimer, asimismo, señaló que no habrá un importante impacto ambiental con respecto al territorio del parque, como subrayan los que rechazan dicho proyecto. Afirmó que una eventual explotación demandaría entre 20 y 30 hectáreas de un total de 600 mil hectáreas con que cuenta dicha área declarada como protegida.

Además, alegó que “argumentan que después las empresas no van a respetar las normas ambientales. Eso no es cierto. Las empresas petrolíferas tienen que cumplir normas muy estrictas”.

El legislador colorado cartista también señaló que datos sísmicos demuestran que, además de gas, hay incluso petróleo en la zona donde se quiere explotar y que su extracción podría beneficiar finalmente al consumidor paraguayo.

“El gerente general de una empresa me dijo que van a empezar una perforación cerca del parque. Van a demostrar que existe gas natural. Tienen los datos sísmicos, además del primer pozo que tuvo extracción. Los datos sísmicos demuestra que sí tienen petróleo y también de gas”, refirió.

En otro momento, cuestionó a las organizaciones ambientalistas e indigenistas por su falta de apertura al debate. “Siempre se buscó reunirse en forma unilateral de parte de ONG y nunca se buscó conversar. Siempre estuvieron con una postura muy radical diciendo que Médanos del Chaco no se toca y punto”, mencionó.

Sobre la situación legislativa del proyecto, comentó que solicitó que la Cámara Baja lo trate este miércoles, atendiendo a que, caso contrario, el rechazo del Senado pasaría a tener sanción ficta el próximo 28 de junio.