Junta Municipal aprueba intervención de la Municipalidad de Carapeguá

El pedido de intervención que fue solicitada a la Junta Municipal por 8 concejales de los 12 obedece a que el intendente Cañete incurrió supuestamente en mal desempeño en sus funciones. Aseguran que les colmó la paciencia la postura del ejecutivo que hace caso omiso a los reiterados pedidos de informes solicitados por cuerpo legislativo sobre rendición de cuentas, etapa en que se encuentra el llamado para almuerzo escolar y además consideran que hay un desprolijo uso de los recursos municipales.

El intendente había vetado su rendición de cuenta, que la Junta Municipal había rechazado. Hizo su descargo, pero no acompañó con las documentaciones para aclarar los puntos objetados. El intendente Cañete solo se limitó a decir que si los concejales necesitan ver los documentos deben ir a Recursos Humanos o al Departamento de Contabilidad. De esa forma evadía su responsabilidad de informar, según la denuncia de los ediles que presentaron el pedido de intervención de la comuna.

Los proponentes de la intervención son los colorados: Rosa Ramos, Ederson Centurión, Silvino Silva y Pedro Espínola; los liberales Margarita Miró, Rubén Galeano e Ignacio Ojeda y Ramón Vega(PJ), quienes aprobaron la intervención. Mientras que los leales al intendente abandonaron la sesión de la Junta Municipal, entre ellos los ediles colorados Alba Montiel, Francisco Román, Carlos Ojeda y David Aranda.

Algunas de las irregularidades

Entre las observaciones resaltantes que presentaron los concejales figuran que el ejecutivo comunal no realizó en el tiempo establecido las transferencias al Ministerio de Hacienda y a la Gobernación la suma de G. 141.780.812, así como a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal la suma de G. 21.860.000.

A esto se suma la retención de dietas de concejales municipales del año 2021, periodo anterior, que figura en la ampliación del presupuesto del año 2022, a los señores concejales Ángel Enrique González, Carlos Buenaventura Amarilla, Diosnel Aníbal Benítez y Margarita Miró de García.

Abuso con el contrato por la vía de la excepción, que no corresponde la adjudicación urgencias impostergables. En ese sentido, encontraron pago por supuesto servicio de consultoría ambiental G.175.352.018. Otro servicio de consultoría ambiental, manejo sustentable de áreas silvestres protegidas del Cerro Bogarín, G. 71.600.000, pagado en cheque N° 7443298 a Jorge Ariel Vera.

Los contratos de excepción debían ser acompañados por un dictamen fundado y motivado de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) y estos llamados no fueron comunicados a la Junta Municipal.

La construcción de canaleta de agua en la Compañía Cerro Pinto, que se realizó por G. 49.920.000 por la empresa Visa Construcciones Generales de Víctor Rolando Del Puerto. La obra se realizó con maquinarias y operario de la Municipalidad, por lo que amerita investigar entre otras varias irregularidades cometidas por la gestión del intendente.

Los ediles consideran que la intervención de la Municipalidad de Carapeguá se vuelve indispensable para restablecer la transparencia, la legalidad y la responsabilidad en la gestión pública. Es fundamental llevar a cabo una exhaustiva investigación para identificar a los responsables de estas prácticas corruptas y garantizar que rindan cuentas por sus acciones.

Intendente dice que es maldad política

Por su parte, el intendente local Luciano Cañete(ANR), dijo que no le preocupa el pedido de intervención, porque tiene la conciencia tranquila, porque asegura que en su gestión no van a encontrar obras fantasmas ni faltante de dinero. “Si piensan que así pueden entrar por la ventana, están equivocados; no esperaba esa maldad política por parte de los ediles”, indicó.

Agregó que también tiene su pueblo que le votó y los funcionarios municipales que se verán afectados con la intervención “y vamos a ver que haremos, pero no me voy a quedar callado”, dijo Cañete.