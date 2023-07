Realizan maratón solidaria a beneficio, para la recuperación del pabellón siniestrado de CEASIL

El pasado 29 de julio el Centro Educativo Agroecológico San Isidro Labrador (CEASIL), sufrió un siniestro a consecuencia de un cortocircuito, en el pabellón que corresponde al área de mujeres.

Debido al incendio, la construcción sufrió varios perjuicios materiales. Por ese motivo, decidieron realizar una maratón solidaria.

Necesitan recaudar G. 50 millones

Puntualmente a las 08:00, inició la maratón y se extiende hasta las 14:00, con el objetivo de recaudar G. 50 millones para el pago de las reparaciones del pabellón.

La maratón se está realizando en la ciudad de San Ignacio, Misiones, en el lugar denominado la “garita de la solidaridad”. Esta l costado del Banco Nacional de Fomento sobre la ruta PY01, pero existen varios puntos en todo el departamento.

El director de la institución educativa, Oscar Chamorro, mencionó que están haciendo esta maratón ya que no reciben ninguna respuesta de las autoridades para ayudarlos. “Estamos haciendo esta gran maratón para la recuperación del pabellón siniestrado de las chicas”, expresó.

“Solo la Gobernación nos dio G. 20 millones”

“El pabellón fue siniestrado el pasado 29 de junio y desde esa fecha iniciamos el pedido correspondiente para la reparación y recuperación de esta área, pero lastimosamente no tuvimos ninguna respuesta por parte de la Municipalidad de San Ignacio, solo la Gobernación de Misiones nos dio la suma de G. 20 millones”, comentó Chamorro.

“Es una lástima por nuestras autoridades, lastimosamente no hay voluntad política para la educación. Eso nosotros sentimos, y no le podemos decir a los estudiantes que no hay condiciones para volver a clases. Nosotros tenemos que hacer algo para solucionar este problema y lo estamos haciendo”, manifestó el director de la institución.

Les urgen arreglos después de las vacaciones

“Ante la premura de poner en condiciones la infraestructura de la institución para la vuelta a clase de los chicos después de las vacaciones de invierno, nosotros ya hemos iniciado los trabajos de recuperación. Tenemos que pagar por los trabajos y entonces decidimos con los padres de familia, los alumnos, docentes y la comunidad educativa en general, realizar esta maratón”, explicó.

“La reparación total de este pabellón nos va a costas la suma de G. 90 millones, de los cuales ya recibimos G. 20 millones por el Gobernador de Misiones. Nos faltan más de G. 70 millones, y nuestro objetivo es por lo menos alcanzar más de G. 50 millones. Lo que falta veremos cómo solucionar”, añadió el director de la institución.

“Pedimos el acompañamiento a toda la ciudadanía en general. En caso de que no puedan llegar al lugar, nos pueden colaborar en las cuentas del BNF, 008000810633, Centro De Educación Agroecológico San Isidro Labrador, Ruc: 80022797-2 o giros Tigo al 0985 429 855″, finalizó Oscar Chamorro.

Recorrerán para colectar

La maratón central será en la ciudad de San Ignacio, pero en diferentes ciudades de Misiones estarán chicos y padres de familias recorriendo con las alcancías como en Santa María, Santa Rosa, Santiago y Ayolas.