Destacan la importancia de la detección del VIH para su tratamiento

La Dra. Tania Samudio, directora del Programa Nacional de VIH/Sida e ITS (Pronasida) habló sobre la situación de más de 1.500 casos de VIH en Paraguay en el 2022. Este número supera los números de años anteriores, según señala. “Existe un aumento en cuanto comparamos en el 2021 y el 2020. Hay un aumento comparado a los años de pandemia”, destacó.

Según explicó la titular de Pronasida, la cobertura del test también aumentó, por lo que ahora se puede llegar a más personas y así se permite el aumento de la detección. En ese sentido resaltó la importancia de la detección de las personas que adquieren la infección para recibir el tratamiento adecuado y así evitar transmitir a otras personas.

“Queremos que las personas se diagnostiquen con VIH para tratarlos precozmente. Cuando adquiere la infección, se diagnostica inmediatamente, se puede tratar para que sea indetectable y así no pueda transmitir”, detalló.

Samudio resaltó que la transmisión del VIH se da por varias cosas, desde la educación de salud sexual, que debe arrancar en el colegio, en los espacios educativos y en la casa. “Lo que vemos es que las personas no utilizan el preservativo y no lo hacen de manera sostenida. En algunas ocasiones sí y en otras no. Son varios factores”, asintió.

Ante el número de infectados, la estrategia del Ministerio de Salud Pública es la prevención combinada, según mencionó. La prevención materno infantil, tenemos que hablar de la utilización del condón y el diagnóstico precoz del VIH.

Para la detección de VIH, las personas pueden acceder al test en los establecimientos sanitarios. Las personas que son diagnosticadas y tratadas no son un peligro. Hoy todas las personas que acuden al servicio se le aplica prueba de VIH, en los años anteriores las personas no llegaban al servicio.

“Hay mucho que trabajar en educación, en prevención y el conocimiento qué es el VIH. Es una patología crónica, que se puede diagnosticar y tratar. La persona que se trata no transmite a las personas”, detalló la especialista.