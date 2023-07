Desidia: preocupa deteriorada estructura del templo de Yaguarón

El templo San Buenaventura de Yaguarón desde el 2015 viene aguardando la restauración que lleva 8 años de cinco fallidos procesos licitatorios que fueron convocados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de los cuales solo se pudo concretar el cercado perimetral y el paseo de la cultura.

Como el proyecto no avanzaba, en el 2022 se iniciaron las gestiones con el ministro de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Rubén Capdevilla, y el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) presentó un proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022″ y que fue aprobado por Ley N° 6873, de fecha 4 de enero de 2022, con el objetivo de obtener más recursos para la secretaría de cultura.

La ampliación presupuestaria fue de G. 2.048.900.000 (Fuente 10 - Recursos del Tesoro) para la SNC necesarios para iniciar los trabajos de restauración del templo. Y para la culminación de la obra se solicitó prever otros G. 2.046.100.000 para el 2023. Sin embargo, hasta el momento no se sabe nada de dicho proyecto, según manifestó el párroco local.

Ahora lo que preocupa es restaurar primeramente el santuario porque se necesitará un poco de recurso. Para el efecto, se prevé realizar una maratón solidaria y la fecha aún está por confirmar. Se plantea remitir notas a empresas, entidades nacionales e internacionales para ver la forma de recaudar fondos. En este emprendimiento, se comprometió también el intendente local Luis Rodríguez (PLRA).

Obras a mejorar

Dentro del templo está parte del techo de la sacristía que fue desmontado en el 2015 y se encuentra almacenado en un depósito de la iglesia, por lo que temen que pierda su calidad original. Dicha obra demandará más de G. 5.000 millones. A esto se suma que las pilastras dentro del templo urgen sanitar de termitas y reparar aquellas que presentan algunos huecos. También están las paredes agrietadas.

Asimismo, se debe realizar la recuperación de las pinturas, se tiene proyectado también mejorar la casa parroquial, construir un salón para eventos eclesiásticos y muchas de estas obras se van a poder completar con la ayuda solidaria de las personas de bien, según dijo el sacerdote.

La construcción del templo de Yaguarón de San Buenaventura se inició en 1755 y finalizó en 1772. Su estructura fue declarada Patrimonio Histórico Nacional por Ley N° 2206/2003.

“Esta estructura no podemos dejar que se pierda, a diario recibimos visitas de turistas de todo el mundo y no puede ser que nosotros los paraguayos no valoremos este patrimonio histórico, algo se debe hacer para proteger y evitar que se pierda”, dijo -preocupado- el sacerdote Martínez.