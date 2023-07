Realizan audiencia pública para la instalación de un “vertedero modelo” en Pilar

Con el objetivo de terminar con el problema de la contaminación por el “vertedero a cielo abierto”, la Municipalidad de Pilar propone la adquisición de una planta de tratamiento de residuos con un sistema de termomagnetización, que podría convertir una tonelada de basuras en 30 kilogramos de cenizas.

Para la concreción de la instalación de la usina del vertedero modelo, el intendente municipal Fernando Ramírez planteó primeramente abrir un debate mediante una audiencia pública, que se llevó a cabo anoche en el salón auditorio de la Municipalidad de Pilar. De la reunión participaron los recolectores, recicladores, gancheros y la ciudadanía en general.

“Ya no podemos dar las espalda a un potencial foco de contaminación de nuestro suelo, que se conecta con los cauces hídricos. No podemos dar la espalda a la situación que se ha dado en periodos municipales anteriores, en donde la municipalidad fue sancionada y hasta ahora seguimos pagando multas por no tratar la situación del vertedero”, apuntó Ramírez al hacer uso de la palabra.

El intendente señaló que también le preocupa la problemática social. “La parte humanitaria, la salud... cuántos de ustedes fueron afectados en su salud por la (falta de) protección que tienen a la hora de buscar ese sustento diario. No podemos seguir dando la espalda al medio ambiente y la parte social”, declaró.

El jefe comunal recordó que viajó hasta Belo Horizonte (Brasil) para observar cómo funciona la máquina de residuos y que vino muy convencido de que esto podría funcionar en la ciudad de Pilar.

Pilar produce 60 toneladas de residuos en forma diaria, afirman

Uno de los consultores que se encuentran abocados al proyecto de instalación del vertedero, César Luis Madeiro Borba, indicó que la ciudad de Pilar acumula 60 toneladas de basuras cada día, con 50.000 habitantes aproximadamente.

“Estamos trayendo para Paraguay, es una tecnología que fue desarrollada en Japón hace 35 años, es la tecnología que está en funcionamiento en todas las ciudades de Japón, de termomagnetización. No se quema absolutamente nada. Si transformamos todos los tipos de residuos en cenizas, una tonelada de residuos nosotros transformamos en 30 kilos de cenizas, cuando sale del equipamiento sale inerte a la naturaleza y podemos usar como fertilizante, podemos usar para producir adoquines, cordones, podemos usar para fabricar bancos de plazas”, planteó.

Mades recomienda iniciar el proyecto

Madeiro Borda recordó que desde Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) recomendó iniciar el proyecto en la ciudad de Pilar para cuidar el sistema del acuífero y el agua dulce que posee la zona.

“Hoy entendemos perfectamente por qué el MADES nos recomendó iniciar el proyecto en esta ciudad, porque Pilar tiene el segundo mayor acuífero del mundo, tiene los mejores humedales y nosotros ahora tenemos conciencia plena porque todos nosotros tenemos que luchar mucho para no permitir que por un vertedero contaminemos todo esta maravilla que Dios proporcionó a Pilar”, señaló. El consultor señaló que el principal objetivo es “descontaminar el medio ambiente”.

“Nuestro principal objetivo en un periodo de tres años, tenemos el compromiso con el medio ambiente de descontaminar toda el área donde está el vertedero, la usina será implantada en la misma área, donde sale vertedero, la estaremos trabajando de una forma industrial con toda la gente que hoy está prestando ese servicio, van a ser nuestros compañeros de trabajo”, explicó.

El intendente municipal Fernando Ramírez recalcó que el MADES ordenó el cierre definitivo del actual vertedero, dijo que hay tiempo solo hasta el mes de septiembre de 2023. ”Por eso es necesario tomar una decisión como comunidad”, aclaró.

Recicladores no confían en el proyecto

Los trabajadores, recolectores y recicladores no confían en el proyecto porque ya no trabajarán de forma independiente.

“El proyecto me parece muy bueno, pero nosotros somos trabajadores independientes, no dependemos de un horario fijo, trabajamos por producción, los productos que sacamos del vertedero municipal vendemos a un negocio y como veo que hay beneficios para los recicladores, pero qué va a pasar con el comprador”, se preguntó la presidenta del gremio de recicladores y recolectores de la ciudad de Pilar, Lucía Cardozo.

El consultor respondió que en la fábrica trabajarán 70 personas y que la mejor manera de trabajar es con una cooperativa.