Vecinos se quejan del mal olor que despide el matadero municipal

El matadero municipal se encuentra en la compañía Yataity a 5 km de la ciudad en donde diariamente de faenan los animales vacunos que luego son distribuidos a las carnicerías de la ciudad. Sin embargo el establecimiento se encuentra obsoleto sin las más mínimas condiciones de higiene.

Los vecinos denunciaron públicamente que el matadero despide un olor desagradable e insoportable debido a que supuestamente el municipio no cumple con las reglas sanitarias establecidas por el organismo del medio ambiente, Mades.

Una de las denunciantes que prefirió omitir su nombre por temor a represalias dijo que hace tiempo los desechos no son tratados y que tampoco se hacen los rellenos sanitarios.

”El matadero no se limpia como tiene que ser, a veces le tiran cal y derraman agua, pero esos efluentes cloacales no se limpian, corre va por el estero al aire libre y con el sol eso es insoportable. Muchas veces hasta las menudencias tiran por ahí y eso despide un olor desagradable. No da gusto vivir así”, expresó la mujer.

Manifestó que en varias oportunidades elevaron sus quejas al intendente municipal, pero que el ejecutivo hizo caso omiso a las quejas de los vecinos, priorizando recursos para comprar paraguas y luces para las calles y no para solucionar el problema del matadero.

“Varias veces ya nos quejamos al intendente, pero no nos hace caso. Como para comprar paraguas y luces para la calle tiene plata y para solucionar un problema que afecta a humanos no va a tener”, señaló molesta la pobladora.

Sin embargo el intendente municipal Fernando Ramírez, reconoció que el matadero municipal es un problema social de hace 40 años: " Nosotros el mes pasado hemos hecho una comunicación a la dirección de contrataciones públicas por que vamos a hacer un llamado a licitación para el diseño y la refacción total de la matadería. Es una problemática de 3 a 4 décadas aproximadamente” refirió el ejecutivo municipal.

Incluso afirmó que desde hace 40 años los funcionarios siguen trabajando con la mismas herramientas de trabajo: “Hace 40 años se hace el mismo tipo de trabajo con las mismas herramientas y nosotros necesitamos convertirnos en una ciudad que use la tecnología, hemos hecho ese proceso y creemos que para abril aproximadamente vamos a tener un nuevo matadero municipal moderno con cámaras frigoríficas. Debemos de considerar que la ciudad va a crecer y debemos adecuarnos a los nuevos tiempos” expresó.

Resolución del MADES

La ley N° 294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental” del Mades dispone que todos los mataderos de ganado bovino, deberán cumplir con los requisitos de la Resolución N° 174/2020 para la elaboración del estudio de disposición de efluentes en el marco de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que establece que, los mataderos que faenan de 1 a 5 cabezas por día, lo equivalente a un aproximado de 30 por semana, deberán mínimamente contar con un sistema de tratamiento de efluentes que contenga: un sistema de tratamiento preliminar, para la separación y aprovechamiento de la sangre; un sistema de tratamiento primario, con un desangrador y cámara séptica de dos compartimentos; además de un sistema de tratamiento secundario, que consiste en una laguna facultativa o filtro percolador laguna aireada.