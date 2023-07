Entregan 50 sillas de ruedas a personas discapacitadas

La actividad se desarrolló esta mañana en el polideportivo municipal Roberto Cabañas de esta ciudad. Los directivos de la Fundación Solidaridad hicieron entrega de 50 sillas de ruedas para personas discapacitadas del departamento de Ñeembucú.

El coordinador de la Fundación Solidaridad, Oscar Corbo, señaló que anualmente entregan 1.000 sillas de ruedas en todo el país, gracias a la donación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormón) de nuestro país.

Mencionó que hace tiempo vienen trabajando con las distintas organizaciones gubernamentales. “Trabajamos con organizaciones locales con el Departamento de Acción Social de la Municipalidad y de la Gobernación y algunas otras organizaciones locales que son las que conocen la necesidad de las personas. De un tiempo a esta parte aumentó la cantidad de personas que necesitan sillas de ruedas; el departamento es muy grande y a veces no podemos llegar a todos los lugares”, refirió.

“Personas de la tercera edad son las que más necesitan de la silla de ruedas, a veces están muy imposibilitadas para caminar, para moverse. Para darle un poco más de condición de vida y mejorar su calidad de vida en los últimos años de su vida, nosotros buscamos la manera de brindarle esa oportunidad”, expresó Oscar Corbo.

Los pedidos aumentaron debido a las lesiones de personas que sufrieron accidentes de tránsito, especialmente los de motocicletas. “Tenemos una juventud que también necesita muchas sillas de ruedas y muchas veces rehabilitación. Lastimosamente ha aumentado en todo el país”, apuntó.

Importe de G. 225 millones

El coordinador de la Fundación Solidaridad detalló que cada silla tiene un costo de G. 4.500.000. “Tenemos varios modelos, manejamos varios modelos, una silla todo terreno que tiene un costo más aproximadamente de cuatro millones y medio, en estas 50 sillas por lo menos tenemos por importe de 225 millones de guaraníes. Es un costo que normalmente nosotros no lo hablamos, no lo decimos, porque para nosotros lo mejor es poder ver la mejor calidad de vida de cada una de las personas y llegar a aquellos que no pueden acceder a una silla ruedas”, subrayó.

El doctor César Cubilla, de la fundación, dijo que todas las personas beneficiadas fueron evaluadas previamente por el equipo médico.

Rampas

El doctor César Cubilla recordó que la ciudad de Pilar es una ciudad turística y que por lo tanto debe contar con rampas para los turistas discapacitados.

“El 13% de la población paraguaya tiene discapacidad y la silla de ruedas es uno de los elementos fundamentales en su calidad de vida para poder irse al hospital, para eso la ciudad tiene que ser accesible para las sillas de ruedas. Las escuelas, las iglesias, los hospitales, el Poder Judicial, las canchas de fútbol, todos deben contar con rampas, para que los ciudadanos puedan acceder a esos lugares fácilmente”, enfatizó.

“Es muy importante entender que la ciudad tiene que ser accesible, recuerden que la ciudad de Pilar es turística y muchos turistas pueden venir en silla de otros países y necesitan que la ciudad sea accesible, es un trabajo de todos”, reiteró.