Obispo de Misiones y Ñeembucú, preocupado por la violencia, la pobreza y la falta de educación

La visita pastoral del obispo de la diócesis de Misiones y Ñeembucú, Monseñor Pedro Collar, se inició el martes 18 de julio y culminará mañana domingo 23 al mediodía. El vicario de la parroquia San José Artesano, el sacerdote Bernardo Ríos, informó que la visita pastoral del obispo es una de las acciones del pastor diocesano en la que mantiene un contacto personal con los fieles laicos; es decir, el obispo en su tarea de enseñar, santificar y guiar al pueblo, asume en un tiempo determinado de asistir en forma directa y concreta a la comunidad parroquial.

Agregó que la visita pastoral constituye una oportunidad para reanimar y revitalizar las tareas de los cristianos que colaboran en la obra evangelizadora de la iglesia en sus distintos campos de acción. “Es una oportunidad para agradecerles el trabajo, y también para animarlos y consolarlos ante las dificultades y obstáculos. Asimismo, es una oportunidad para examinar el funcionamiento y la eficiencia de las iniciativas destinadas al servicio pastoral” explicó.

Recorrido por comisarías

El obispo visitó varias parroquias e instituciones públicas de la ciudad de Pilar, entre ellas la Comisaría segunda del barrio Obrero y la Comisaría primera del barrio Loma Clavel en donde dialogó con los agentes de la Policía Nacional.

Monseñor Pedro Collar, en diálogo con ABC Color, se mostró preocupado por el deterioro del tejido social en las comunidades de Misiones y Ñeembucú.

Dijo que la única manera de enfrentar esta situación es instalar un diálogo entre las familias y las autoridades para lograr el bien común.

“El diálogo es el camino para buscar juntos el bien común, la idea es tratar de incentivar la cultura del encuentro” expresó.

Preocupación por violencia

Manifestó su preocupación con relación a la violencia que existe en el país. “A mí me preocupa siempre la realidad de la situación de las familias más carentes, más pobres, aquella persona que no tiene un hogar, un trabajo, algo que comer. También me preocupa la violencia que ocurre en el país, los jóvenes que son violentos, quizás porque no reciben una educación adecuada. La falta de educación de los niños y de los jóvenes, pero si entre todos nos interesamos y ponemos de nuestra parte, podemos ir superando”, refirió el prelado.

De acuerdo a la agenda, el obispo visitará en la fecha a los niños de la catequesis de la Capilla Cruz de los Milagros y las familias del barrio Crucecita. También contempla la visita a los docentes jubilados.

Posteriormente visitará a la emblemática radio emisora de la ciudad Carlos A. López. Realizará un recorrido por las comunidades y cerrará su actividad de la fecha a las 18:30 hs, con una santa misa y celebración de confirmación, en el templo parroquial San José Artesano del Barrio Obrero.

Cierre de las actividades

El cierre de las actividades del obispo Pedro Collar será mañana domingo 23 de julio a las 07:30 horas, en donde oficiará la Santa Misa en el templo parroquial San José Artesano. A las 08:30 horas. tendrá un encuentro con los niños de la catequesis en el salón parroquial.

Seguidamente, a las 09:00 horas, recibirá a varias personas en la casa parroquial. Posteriormente a las 10:00 horas tendrá un encuentro con los miembros de los consejos, representantes de las capillas y comunidades en el salón parroquial. Finalmente, a las 12:00 horas, participará de un almuerzo con los agentes de pastoral de la parroquia San José Artesano.