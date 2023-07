Nueva Defensora del Pueblo Adjunta promete optimizar el funcionamiento de la institución

Natalia Sosa Flores, nueva Defensora del Pueblo Adjunta, electa hoy por una amplia mayoría de 77 votos de los diputados, señaló que varios de los legisladores la conocen por su tarea dentro del Ministerio del Trabajo.

Aseguró que lleva varios años trabajando en lo que tiene que ver con el trabajo infantil, trabajo adolescente protegido, prevención del trabajo forzoso y la trata de personas con fines de explotación laboral.

Aseguró también que el defensor es un delegado parlamentario y que está para ayudar en todos los procesos administrativos, judiciales, para ayudar al seguimiento del debido proceso.

Lea más: Diputados designan a Natalia Sosa Flores como defensora del Pueblo adjunta

Defensora del Pueblo Adjunta: Reorganizar organigrama de la institución

La nueva Defensora Adjunta señaló que una de las intenciones es la reestructuración de la Defensoría, no solo por una cuestión presupuestaria, sino para no realizar tareas que ya tienen otras instituciones.

“La Defensoría del Pueblo no es la defensoría pública, no es Fiscalía, no contempla las acciones de otras entidades, y es importante por el bien del ciudadano, agilizar esos trámites”, aseguró.

Sosa Flores aseguró que apuntará a una mayor calidad de la atención, antes que la cantidad. Aseguró que eso no significará descuidar la estadística, que le permitirá trabajar en el diseño de las políticas públicas.

Señaló que la institución ya cuenta con datos cuantitativos, pero ella trabajará en la captación de datos cualitativos, para convertirlos posteriormente en la construcción de esas políticas.