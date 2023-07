Indígenas de Presidente Hayes están sin agua a causa de caminos intransitables

La comunidad indígena Yakye Axa del pueblo Enxet continúa sin agua potable en la zona de Pozo Colorado, departamento de Presidente Hayes, Chaco paraguayo.

Son 58 las familias que están bebiendo agua insalubre de un tajamar de la zona, ya que desde hace un mes los tanques que proveen el vital líquido están secos.

Pese al pedido de ayuda que realizó la comunidad indígena, los dos camiones cisternas de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) no pudieron llegar hasta el sitio porque el camino se encuentra intransitable de acuerdo a Albino Gómez, líder de la comunidad.

“No llegaron. No van a poder llegar, el camino está feo. Unos 200 a 500 metros no se puede cruzar. Es difícil pasar. Seguimos tomando agua de tajamar. En las otras comunidades puede que haya llegado (el agua potable), pero no sabemos”, expresó Gómez.

Carlos Antonio López, gerente general de la Essap, manifestó que en los últimos días llovió en la zona, lo que dificultó aún más la situación del camino hasta la comunidad.

El alto funcionario de Essap señaló que se aguardará que mejoren las condiciones del tramo para que puedan ingresar los camiones hasta el sitio donde se encuentra la comunidad indígena.

“Es muy poca la distancia, pero no pueden entrar los camiones porque son vehículos pesados. Tenemos mangueras largas, pero no alcanzan”, dijo López.

El gerente general de la Essap manifestó que pudieron llevar el agua a otras cuatro comunidades que están con la misma necesidad. Se trata de La Herencia de Río Verde, Karandilla Poty, La Esperanza de Tte. Irala Fernández y El Estribo 11 Aldeas.

Por su parte, Carlos Ovelar, director de Gabinete del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), indicó que contactará con el líder para buscar alternativas.