Denuncian por intento de homicidio a un edil de J. Augusto Saldivar

El concejal municipal de la ciudad de J. Augusto Saldivar, Antonio López Moreira (PLRA), fue denunciado por su propia cuñada, Nancy Rafaela Griffiths Ríos (32), por intento de homicidio, tras supuestamente atropellarla con su camioneta.

La mujer denunció que el referido edil, en total estado de ebriedad, la atropelló frente al portón de su casa. La víctima resultó con varias lesiones, e incluso aseguró que su cuñado intentó arrollarla varias veces pero que la rueda quedó estancada por los hierros.

El hecho habría ocurrido el domingo en la casa de la denunciante, en donde compartían en familia por el Día de Amistad. Ya en horas de la tarde, la mujer reclamó a su cuñado una supuesta agresión a su pareja y se generó una discusión.

Lea más: Discusión entre vecinos de J. Augusto Saldivar termina con golpes

“El domingo estuvimos en casa compartiendo con toda la familia, luego se retiraron mi hermana y su familia, y minutos después me llama de nuevo mi hermana y me dice que mi cuñado le pegó, y que volvió a la casa en busca de su celular. Cuando llegó ya le recriminé su cobardía para pegar a su mujer y se generó una discusión. A empujones le saque a la calle”, relató la víctima.

La mujer siguió relatando y dijo que, ya en su camioneta, le tiró el celular en el asiento, tras lo cual el ofuscado concejal arrancó y atropelló el portón, justo cuando estaba poniendo el candado, arrojándola a piso. La mujer afirma que prácticamente quedó bajo el vehículo.

Intervención de vecinos evitó tragedia

“Yo estaba cerrando mi portón cuando me atropella y me quedé debajo de la camioneta y él retrocede e intenta arrollarme, pero gracias a Dios las ruedas se estancaron por los hierros. Allí escucho a mi hija menor de edad gritar y también intentó atropellar a mi hija.ero un vecino logró alzarla”, fue el escalofriante relato de la mujer.

El hecho no pasó a mayores porque los vecinos salieron en auxilio de la mujer y la pequeña de tres año. Rápidamente llevaron a la víctima al Hospital de Itauguá para un diagnóstico.

Los testigos realizaron la denuncia contra el edil esa misma noche y ayer la víctima hizo lo mismo ante el Ministerio Público.

La carátula establecida por el Ministerio Público habla de violencia familiar, homicidio doloso en grado de tentativa y otros. La mujer exige justicia y que el caso no termine en el tradicional “opare´i” porque se trata de un concejal.

Lea más: Pobladores de J. Augusto Saldivar acampan frente a la municipalidad y reconocer comisión

Aseguró además que no es la primera vez que agrede a su pareja y lo calificó como un hombre muy violento, pero que su hermana “no se atreve a denunciarlo”.

Concejal afirma que fue un accidente

Sobre el incidente con su cuñada, el concejal Antonio López Moreira admitió la discusión, pero negó que haya intentado atropellarla y aseguró que solo fue un accidente. Calificó la denuncia de los vecinos como una “cuestión política”.

“Nosotros estábamos en la casa de mi cuñada compartiendo y luego me retiré con mi familia. Yo regresé porque olvidé mi celular, pero cuando llegué mi cuñada ya me reclama una supuesta infidelidad, me sale con un cuchillo, y me juega tres veces. Me asusté, salí y me subí a la camioneta. Allí me tira el teléfono por la cara, ahí me equivoque y no puse en reversa y me fui para adelante y ahí atropellé el cerco, pero no le impacté a mi cuñada”, aseguró López Moreira.

Alegó que nunca tuvo la intención de atropellar a la hermana de su pareja, aseguró que todo fue accidente, y dijo que mucho menos se le cruzó en la mente arrollar a la niña. Insistió en que los vecinos realizaron la denuncia solo porque tienen “diferencias políticas”.

También negó haber agredido a su pareja ese mismo día y señaló que intentó hablar con su cuñada para limar asperezas, pero que no hubo caso. “Yo tengo plantación de frutilla y los pájaros persiguen la fruta y no soy capaz de matarlos y mucho menos a ser humano”, finalizó.