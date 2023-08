Gobernador de Pdte. Hayes dice que “cañón no es patrimonio del Estado”

El jefe departamental de Presidente Hayes, Nicolás de Jesús Cartamán Torres (ANR), declaró que el cañón utilizado en la Guerra Grande (1864-1870) y que según denuncias él y otros políticos de su partido se encargaron de dañar no es patrimonio del Estado.

“Nosotros tenemos un informe de cultura, la Secretaría de Cultura, que el cañón no es patrimonio del Estado. Tenemos también un informe de la Secretaría donde dice que no es patrimonio. Y además, porque no sea patrimonio o sea patrimonio, nosotros queramos descomponer o desarreglar o más bien descomponer, verdad. Y nuestra intención era de arreglar y de solucionar el inconveniente (sic)”, dijo el gobernador en entrevista con un comunicador de Villa Hayes a quien recibió en su despacho.

Cuando contactamos con Cartamán para escuchar su versión sobre la denuncia e imputación en su contra, dijo que no podía hablar porque estaba manejando y nos envió la entrevista grabada con el comunicador de la zona.

Intentamos escuchar la versión del ministro de Cultura, Rubén Capdevila, sobre este punto, pero no respondió nuestra llamada ni mensajes telefónicos.

En otro momento hizo una velada acusación contra el fiscal Alexis Takahashi, quien lo imputó por supuestos “daños a cosas de interés común”, figura prevista en el Código Penal, y por presunta transgresión a la Ley de protección de patrimonio cultural.

“En su momento, nosotros, habíamos hablado con el fiscal, yo le había recibido acá en mi despacho, también, sobre eso. Entonces, más bien, esa imputación no sé cómo pasó, pero en realidad nosotros hablamos sobre el tema y que no había ningún inconveniente de lo que nosotros habíamos planteado sobre el ‘artefacto’, que sería el cañón, verdad”, dijo Cartamán Torres.

Cuando yo le recibí acá en mi despacho, también al fiscal, eeeh pidió algunas cosas fuera de lugar, entonces, yo no accedí a eso. Y yo creo que acorde a esa cosa fuera de lugar yo no accedí a eso porque para mí es una cosa agravante porque nosotros que nosotros queríamos hacer una cosa de bien para poder subsanar también, entonces, yo no accedí también a su pedido, entonces yo creo que por esa razón también es la imputación (sic)”, expresó en la entrevista.

Pedido de un concejal

El gobernador Cartamán añadió que recibió una denuncia del concejal departamental Cristian Núñez de que en su presencia una criatura sufrió una herida en la mano porque el cañón tenía un corte en la parte de abajo.

“Entonces, le dije que no había ningún inconveniente de poder solucionar para poder arreglar lo sucedido ahí con la criatura”, dijo.

Añadió que “nosotros, de nuestra parte, no hay ninguna mala intención sobre el cañón. Inclusive, nosotros, quisimos soldar como se dice, pero es un material que no se puede soldar, entonces buscamos la manera de poder solucionar y le pusimos masilla, verdad, para poder...para que no pueda tener más abertura, o sea que no esté, eeeh como te digo, fuera de lugar también donde siempre quede el tema del corte afuera. Entonces por esa razón, nosotros, le pusimos la masilla y pudimos pintar, pulir, todo eso, verdad”.

Insistió en que accedió al pedido del concejal “para poder restaurar y dejar en condiciones porque está a la vista de la institución, que es la Gobernación, en la explanada”.

“Entonces, nosotros, tenemos que brindarle una comodidad a la ciudadanía, porque hay varias personas, o sea de otros países, que vienen a ver lo que tenemos nosotros acá en Presidente Hayes, verdad. Entonces tenemos que demostrar también cosas valiosas y dejar acorde como tiene que estar”, señaló.

Persecución política...

Al final de la entrevista dijo que la denuncia es una persecución política “porque para más estamos escalando y por esas razones también hoy me quieren ensuciar, verdad”. Es para embarrar y ensuciar al equipo político que asumirá el 15 de agosto, remató.