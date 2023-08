Denuncian supuesto “apriete” a Contraloría Ciudadana de TRP

Miguel Ángel González Casas, quien se desempeña como tesorero de la Contraloría Ciudadana, fue citado para el lunes 14, a las 10:00, ante el Juzgado de Paz de Tomás Romero Pereira, a cargo de la jueza Laura Verónica Centurión. La causa abierta en su contra está caratulada “Marisol Rolón contra Miguel Ángel González Casa sobre protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia”, expediente 164, folio 136, año 2023.

Según González, la denuncia no tiene otro objetivo sino amedrentar a los integrantes de la organización de vecinos para acallar las críticas públicas contra esta administración municipal y el intendente Hernán Rivas (ANR-HC). “Con este tipo de denuncias lo que buscan quienes están en el poder es acallar a la gente que les critica”, sostuvo.

El activista habría cuestionado a la concejala por supuesto tráfico de influencias para que un hermano suyo, David Rolón, sea ingresado como funcionario en el área de Catastro en la administración de Hernán Rivas. También habría cuestionado que una de las primeras acciones tras asumir como concejala fue solicitar un autoaumento de dietas al intendente y los concejales.

Este es un simple intento de acallar las críticas, no es casual que la jueza de Paz que dio curso a la denuncia sea esposa de un miembro del Consejo de Desarrollo Distrital, Rubén Darío Esquivel, organización en la que se desempeña como síndico. En tal carácter está también ligado a las denuncias contra el intendente municipal por presuntas irregularidades administrativas, afirmó González.

Violencia contra la mujer

La concejala Rolón de Núñez, por su parte, indicó que su denuncia se funda en expresiones agraviantes en contra de su persona en su condición de mujer vertidas por el ahora denunciado, en grupos compartidos a través de redes sociales. Según dijo, la atacó en audios en grupos de WhatsApp, en los cuales la “ofrece” a otra persona, lo que le resultó indignante en su condición de esposa, de madre, y de hija, y que le provocaron mucho mal.

“No fue crítica en mi carácter de concejala, es a mi condición de mujer, a título personal, no como contraloría”, dijo. Negó que el intendente esté buscando intimidar con su denuncia. “Solamente estoy reclamando ante el Juzgado ese ataque contra mi persona”, dijo.

Asimismo, negó uso de influencia para que su hermano sea contratado en la Municipalidad. “Desde un comienzo estuve en desacuerdo, porque me pareció que no es correcto, pero el intendente (Hernán Rivas) consideró que sí correspondía, porque es una persona de su confianza”, dijo, y acotó que es un personal contratado, y no está nombrado.

Por su parte, el representante legal de la concejala, abogado Rolando Aquino, señaló que fue planteado ante el Juzgado de Paz de María Auxiliadora (distrito de Tomás Romero Pereira) una denuncia “por violencia mediática, telemática, sexual y contra la dignidad de la mujer. Añadió que posteriormente ante el Tribunal de Sentencia se presentará una querella por “injuria y calumnia”.