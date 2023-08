Juró el nuevo gobernador de Central, Ricardo Estigarribia

Con grandes desafíos y muchas necesidades, asumió al cargo el gobernador, el liberal, Ricardo Adolfo Estigarribia Medina. El acto se llevó a cabo en la explanada de la parroquia Virgen de la Candelaria, de la capital departamental, Areguá, ante una multitudinaria participación.

Estuvieron presentes los 21 concejales departamentales, liberales, colorados, los Partidos Patria Querida, Encuentro Nacional y Democrático Progresista, que asumieron ayer lunes. También, otros invitados especiales como intendentes de los diferentes distritos de Central, concejales municipales, entre otros.

Tomó juramento al nuevo gobernador de Central, el presidente de la Junta Departamental de Central, el edil Cristhian Bernal (PLRA). En este importante momento, Ricardo Estigarribia estuvo acompañado de su esposa y sus hijos.

Agradeció el voto “al cambio”

El gobernador empezó su primer discurso agradeciendo a la población de Central, por la confianza y el voto “al cambio”. Dijo que “la tarea no será fácil” y pidió apoyo y ayuda a todos.

“Muchas gracias al querido pueblo del departamento Central. Asumo con responsabilidad este mandato recibido en las elecciones a través del voto popular depositado en las urnas. Ustedes votaron al cambio, sin distinción de colores, expresaron en las urnas que los ciudadanos paraguayos que viven en Central quieren un gobierno que los represente, que exprese su verdadero sentir, alejados de las disputas y las típicas peleas de la política y con la sola convicción de que los problemas cotidianos se resuelven con servicio”, dijo Estigarribia.



Agregó que “muy claro el sentido y el significado de la expresión popular para estos 5 años de gobierno”. Indicó que a la ciudadanía le interesa lo que ocurre con sus vidas, en lo cotidiano, en su itinerario diario, cuando debe resolver sus necesidades básicas y las de su familia.

Afirmó que la política debe volver a hablar de los temas como salud, trabajo, alimentación, seguridad, entre otros. “Debemos abordarlo y buscar soluciones concretas, de eso se va a tratar nuestro gobierno”, aseguró el nuevo administrador departamental.

Desafíos y unidad

Ricardo Estigarribia prometió en todo momento trabajar de cerca y constantemente, sin importar el partido político, con ministros, diputados, senadores, intendentes de Central, concejales municipales y departamentales, la Policía Nacional, instituciones educativas y otras organizaciones, para mejorar la calidad de vida de los centralinos.

“La magnitud del desafío nos obliga a con humildad a buscar los caminos de la unidad, será muy difícil resolver los problemas que a diario enfrentamos como población de Central, si no entendemos que más allá de nuestras aspiraciones personales está el interés general de la ciudadanía de nuestro departamento”, dijo en su discurso.



“Una de mis principales tareas es representar el pueblo de Central ante el poder ejecutivo. Voy a trabajar con el presidente y sus ministros, conservando mi independencia y asumiendo que lo bueno para los centralinos es mi bandera y mi compromiso de gobierno. No importa que nuestros gobiernos sean de colores distintos, no importa que nuestros pensamientos difieran y la manera de entender el servicio público que realizamos sea diferente, lo único que va a importar es lo que resuelve el problema de cada ciudadano, de cada comunidad, de cada barrio, de cada pueblo o de cada ciudad del departamento Central. Somos paraguayos y como paraguayos queremos lo mejor para nuestro país en cada rincón”, añadió Estigarribia.

Habló sobre la falta de trabajo, el medio ambiente y la agricultura familiar

El gobernador dijo que uno de los ejes principales que orientará desde su administración es el trabajo, porque hoy, más que nunca, se necesita de empleos de calidad y bien remunerados, para lo cual es fundamental atraer inversiones al departamento, explicó.

También dijo que las actividades económicas que apunten a un desarrollo sostenible requieren de políticas claras de protección del medio ambiente, que lejos de ser un impedimento, se conviertan en oportunidad para el trabajo presente y así, aseguren los recursos naturales para las futuras generaciones al mismo tiempo que mejora el bienestar y la calidad de vida de las familias de Central.

Manifestó además que “nuestro territorio tiene una combinación de urbanización creciente y espacios aún generosos para la agricultura en producciones que generen renta y a la vez proporcione alimentos a las familias de Central”.

Por eso, dijo que un pilar fundamental de su gestión será desarrollar un apoyo decisivo a la agricultura familiar.

Salud pública y seguridad, serán prioridad

El gobernador de Central que durante su administración no habrá “ciudadanos de primera y segunda categoría”, haciendo referencia que todos merecen un servicio de salud pública de calidad.

“Es necesario que la salud pública se convierta en una prioridad y que nuestro departamento alcance los mejores niveles de desempeño de una educación pública de calidad para que cada ciudadano pueda crecer y desarrollarse y llegar a una vida digna que lo impulse y le haga crecer. La base y la condición para la igualdad de oportunidades que pregona la democracia son los servicios públicos de calidad”, sostuvo.

Con la misma importancia, se refirió a la seguridad y la justicia. Señaló que las familias del departamento de Central “no deben vivir encerrados entre rejas para estar seguros”. Así mismo, dijo que no se puede seguir enviando a los hijos a la escuela o a la universidad con miedo y con angustias, que consumen a los padres hasta que lleguen de vuelta a sus casas.

“No podemos seguir creando situaciones donde la calle se convierte en el espacio que pertenece a los que manejan el micro tráfico y las drogas. Muchas de estas funciones no dependen de la Gobernación ni figuran entre sus responsabilidades ni en sus presupuestos. Pero no podemos quedarnos de brazo cruzado y seguir mirando como si no pasara nada, escuchando de los casos de robo, asaltos, maltratos, violencias contra la mujer, violencias de pandillas. Tenemos una doble tarea, exigir a nuestras autoridades y trabajar con la comunidad y con las instituciones del estado paraguayo para erradicar estos flagelos”, explicó.

Estigarribia, señaló que no se puede ignorar la inmensa cantidad de asentamientos en el departamento y prometió atención para estas familias, viviendas dignas y mejorar la calidad de vida de los mismos.

Dijo además que el servicio de transporte público necesita una urgente intervención y que esta necesidad también forma parte de su gestión.

Priorizará atención a las mujeres de Central

El gobernador manifestó que la mujer en su administración recibirá “un apoyo integral”, desarrollando políticas que la protejan, la dignifiquen, le impidan la discriminación y les dé sus derechos que son similares e iguales al de los hombres.