IPS dice que habilitará horario nocturno de consultas para mejorar atención

Un horario de consultas de 19:00 a 22:00 es lo que propone el doctor Jorge Brítez para mejorar la atención del Instituto de Previsión Social (IPS). El recientemente nombrado como presidente del Consejo de Administración por el presidente de la República, Santiago Peña, resaltó que habilitando un horario nocturno se logrará descomprimir la lista de pacientes agendados para una cita médica.

Brítez destacó que fortalecer las prestaciones sanitarias que se brindan a los aportantes del seguro social es un gran desafío. No obstante, aseveró que hay que “buscar las alternativas para mejorar los servicios”.

Como primera medida para optimizar la atención de los pacientes, el presidente del IPS sostuvo que se habilitará “un turno de 19:00 a 22:00 para aquellos trabajadores que no tienen otro horario disponible”.

El doctor Brítez manifestó que en la previsional van a trabajar en una “reingeniería” de los recursos humanos para que puedan dar respuesta a las quejas de los asegurados que requieren de un profesional de la salud. Afirmó sin embargo, que si hace falta contratar más personal, “se va contratar”.

Actualmente, concretar un turno para la atención con un médico especialista a través del call center del IPS es un proceso que lleva días o hasta semanas. Posteriormente, la atención médica del profesional requerido tarda varios meses.

Los asegurados denuncian regularmente que deben aguardar entre 1 y 6 meses para ser atendidos en la previsional.

Desde hace tiempo, los aportantes del seguro social critican el mal servicio que brinda el IPS. Una de las quejas más escuchadas es contra el sistema de agendamiento.

Asimismo, los asegurados del IPS también reclaman la falta de insumos y medicamentos, además de la burocracia con la que se maneja el seguro social a la hora de proveer las medicinas.

Hay que desburocratizar el IPS, dice Brítez

Consultado sobre la falta crónica de insumos y medicamentos, el presidente del IPS afirmó que buscarán optimizar los procesos licitatorios para que ya no falten medicinas.

Brítez manifestó que el seguro social “tiene que tener un stock previsto de fármacos” y que el lote de medicamentos debe ser adquirido para una duración de por lo menos 6 meses.

Además, resaltó que “hay que desburocratizar el IPS”, haciendo alusión a los requisitos y largos trámites realizados para que una tercera persona pueda retirar los medicamentos de un familiar.

Actualmente, el único habilitado para retirar medicamentos de la previsional es el aportante titular. Si una tercera persona es la encargada de buscar las medicinas, el IPS exige un poder notarial para entregar los fármacos. El documento, que debe estar firmado por un escribano, cuesta alrededor de G. 200.000.

Interminables quejas contra sistema de agendamiento

A diario, los asegurados denuncian el mal trato que reciben del IPS. El sistema de agendamiento es uno de los servicios más criticados.

“El call center del IPS es un desastre total; hay que mejorar el servicio”, solicitó el asegurado Tomás Benítez, quien relató que una llamada de agendamiento para una cita médica es un “calvario”.

Ramón Cañete, otro asegurado del IPS, también se quejó del sistema web Mi IPS. Según denunció, hace dos semanas que no puede utilizar el servicio.

La señora Fernanda Báez denunció por su parte el mal rato que pasan intentando agendar una cita médica. “Una vergüenza es el servicio. Esperas por horas y cuando te atienden cortan por tu cara el teléfono o te dicen: llame mañana, ahora ya no hay turnos”, lamentó.

Delia Aguiar también relató el vía crucis que es marcar una cita médica. “Estuve en la posición 190, me tomó dos horas, pero cuando me atendieron el teléfono, me cortaron. Es un desastre el IPS”, cuestionó.